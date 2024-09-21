Покинутий командирами окупант конає у полі на Харківщині від тривалої кровотечі. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафільмували довгу і нестерпну смерть окупанта у полі на Харківщині.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Він залишив все - сім'ю, рідний дім, дітей, батьківський край...все для того щоб зазирнути в обличчя смерті десь в харківському полі і безславно згинути від тривалої кровотечі,покинутому всіма друзями та командирами. Тепер буде годувати диких звірів допоки лиси не розтягнуть останні кістки по своїм норам", - додали у публікації.
Топ коментарі
+38 Мопасан
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+36 Орест Гарай
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+35 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар21.09.2024 10:07
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цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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