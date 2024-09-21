Покинутий командирами окупант конає у полі на Харківщині від тривалої кровотечі. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафільмували довгу і нестерпну смерть окупанта у полі на Харківщині.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Він залишив все - сім'ю, рідний дім, дітей, батьківський край...все для того щоб зазирнути в обличчя смерті десь в харківському полі і безславно згинути від тривалої кровотечі,покинутому всіма друзями та командирами. Тепер буде годувати диких звірів допоки лиси не розтягнуть останні кістки по своїм норам", - додали у публікації.

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