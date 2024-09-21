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Новини Відео Війна
21 105 48

Покинутий командирами окупант конає у полі на Харківщині від тривалої кровотечі. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафільмували довгу і нестерпну смерть окупанта у полі на Харківщині.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Він залишив все - сім'ю, рідний дім, дітей, батьківський край...все для того щоб зазирнути в обличчя смерті десь в харківському полі і безславно згинути від тривалої кровотечі,покинутому всіма друзями та командирами. Тепер буде годувати диких звірів допоки лиси не розтягнуть останні кістки по своїм норам", - додали у публікації.

Дивіться: Десантники 25 бригади знищили танк та піхоту окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+38
Вован,а де ти людину побачив!
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21.09.2024 10:16
+36
З людиною - не має. А з нелюдом, який зі зброєю пішов в чужу країну вбивати, на полі бою - має. Міг підняти руки, кинути зброю і здатися. Міг перестріляти своїх командирів і дезертирувати. Але воно вирішило воювати, вбивати українців в Україні. Тож все ок, все закономірно.
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21.09.2024 10:18
+35
мухи знають свою справу.
цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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21.09.2024 10:07
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не обов'язково дикі, можуть і свійські свині зїсти.
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21.09.2024 10:04 Відповісти
Тю! Ну і що потім робити з отруєним кацапом салом та мясом? Їсти? Та ну на фіг. Це ж що виходить! - моя свиня зжерла кацапа, а я зїв свиню. Такий харчовий ланцюг можна вважати "вторинним канібалізмом".
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21.09.2024 11:57 Відповісти
це якшо ти вважаєш кацапа людиною
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21.09.2024 15:03 Відповісти
там ніде не написано про людину, про кацапа, а воно ж отруйне.
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22.09.2024 10:48 Відповісти
мухи знають свою справу.
цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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21.09.2024 10:07 Відповісти
Ага. Але тут про "справедливість", а у Золкіна про "гуманізм". Іншими словами - "покарання" і "помилування".
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21.09.2024 11:59 Відповісти
Це добре, що цю худобу не добивали, а дали помучитись... Цікаво, воно хоч задавало собі питання - якого х. я сюди припхався?
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21.09.2024 10:09 Відповісти
Іпотека .
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21.09.2024 10:14 Відповісти
Він такого іноземного слова не знає.
Заставили родичі - "ВСЄ ЄДУТ І ТІ ЄЗЖАЙ"
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21.09.2024 11:19 Відповісти
,,Ілі там здохнєш героєм, ілі тут ат водкі памрьош,,
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21.09.2024 11:55 Відповісти
Як вам, кацапня, квартира на Печерську?
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21.09.2024 10:11 Відповісти
Не має таке відбуватися з людиною.
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21.09.2024 10:11 Відповісти
Вован,а де ти людину побачив!
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21.09.2024 10:16 Відповісти
тіповий трусіянін дядя вова васіліч
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21.09.2024 11:21 Відповісти
З людиною - не має. А з нелюдом, який зі зброєю пішов в чужу країну вбивати, на полі бою - має. Міг підняти руки, кинути зброю і здатися. Міг перестріляти своїх командирів і дезертирувати. Але воно вирішило воювати, вбивати українців в Україні. Тож все ок, все закономірно.
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21.09.2024 10:18 Відповісти
З людиною ні , з нелюдами московіі так
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21.09.2024 10:20 Відповісти
Дядка Вона ти касаб чи з бурятів?
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21.09.2024 10:21 Відповісти
Є така робота - Батьківщину від окупантів захищати...
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21.09.2024 12:01 Відповісти
фофка номерний, ти що тут забуло?
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22.09.2024 10:51 Відповісти
Довго він конав - навіть борода виросла
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21.09.2024 10:17 Відповісти
І пусть канает атсюдова.(С)
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21.09.2024 15:17 Відповісти
хрюзге, ти сказати що хотіло?
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22.09.2024 10:54 Відповісти
Заробив ***.
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21.09.2024 10:19 Відповісти
Файне відео, мені дуже сподобалось.

Ой куда же ты Ванёк, ой куда ты.
Я к кобзону на концерт как и браты.
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21.09.2024 10:20 Відповісти
Заработал денюжков? Хотя баба твоя теперь бабки получит - но это не точно, потому как нет тела - нет дела. А за пропавших без вести компенсацию не платят.
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21.09.2024 10:31 Відповісти
Щось воно на нашого ''абрахамію'' схоже. Чи бува не родич його?
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21.09.2024 10:53 Відповісти
А як же квартира на Печерських пагорбах?
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21.09.2024 11:01 Відповісти
Арахаміяподібний кацап мріяв срубіть дєньжат по-льогкому, поганяти полохливих укрів,гордим пабєдітєлєм промарширувати Києвом,Варшавою,Вільнюсом,набрати трофейних унітазів і жіночих трусєлєй для мамані.......а оно вішь какой калєнкор получілся.....
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21.09.2024 11:05 Відповісти
Ну шо, ****, заробив грошенят?
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21.09.2024 11:42 Відповісти
і самоліквідуватись йому нічим )))
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21.09.2024 11:52 Відповісти
Які гроші рашистам від *****, такі й наслідки!!
Убивця-московіт, повинен це знати
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21.09.2024 12:41 Відповісти
Орки плакали, кололись, но продолжали приходить ордами и дохнуть на украинской земле.
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21.09.2024 15:20 Відповісти
удобрение
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21.09.2024 15:21 Відповісти
А поряд як сто рублів лежить
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21.09.2024 15:46 Відповісти
добре що дали йому спокійно сконати, а не намагались надатити водички та допомогу
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21.09.2024 17:36 Відповісти
Певно ж ,що намагалися, та й у полон краще б було взяти, бо тоді когось з наших можна було б врятувати.Але не змогли, не вийшло, не мали можливості,не мали ресурсів.В багатьох іншим обставинах навіть приділити час на фільмування події не вдається, а тут про нього ціле кіно зняли ,нехай в смолі буде задоволеним та швидше вариться.
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22.09.2024 09:18 Відповісти
стопа краще іди і там намагайся
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22.09.2024 10:56 Відповісти
А цьому уйобку не прийшло до бошки здатись у полон?
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21.09.2024 17:49 Відповісти
Клята потолоч! Більше б таких здохло.
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21.09.2024 19:22 Відповісти
Він має бути знищений. Чому його не ліквідували?
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21.09.2024 21:01 Відповісти
так здох же, від кровотечі, що не так?
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22.09.2024 10:59 Відповісти
Ви мене заспокоїли.
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24.09.2024 21:47 Відповісти
собакой даже не назовешь.кацапу по заслугам.
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22.09.2024 06:40 Відповісти
добили б вже щоб не мучався
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22.09.2024 10:57 Відповісти
обісратий асвабадітіль. а насіння в кишенях, скоріше за все, там нема.
ані сражалісь за родіну, ьопта!
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22.09.2024 14:12 Відповісти
Колин Фарелл уже не тот
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23.09.2024 08:52 Відповісти
 
 