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Десантники 25 бригади знищили танк та піхоту окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 25 повітрянодесантної бригади зупинили чергову атаку роійських окупантів на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати особового складу противника в смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади лише за добу склали 22 вбитими та 49 пораненими.

Також десантники знищили ворожий танк, який ховався за багатоповерхівкою.

Дивіться: Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕОРе

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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21.09.2024 02:07 Відповісти
 
 