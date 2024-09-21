Десантники 25 бригади знищили танк та піхоту окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 25 повітрянодесантної бригади зупинили чергову атаку роійських окупантів на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати особового складу противника в смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади лише за добу склали 22 вбитими та 49 пораненими.



Також десантники знищили ворожий танк, який ховався за багатоповерхівкою.

Дивіться: Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕОРе