Десантники 25-й бригады уничтожили танк и пехоту оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 25 воздушно-десантной бригады остановили очередную атаку ройских оккупантов на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Потери личного состава противника в полосе ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады только за сутки составили 22 убитыми и 49 ранеными.



Также десантники уничтожили вражеский танк, прятавшийся за многоэтажкой.

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