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Десантники 25-й бригады уничтожили танк и пехоту оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 25 воздушно-десантной бригады остановили очередную атаку ройских оккупантов на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Потери личного состава противника в полосе ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады только за сутки составили 22 убитыми и 49 ранеными.

Также десантники уничтожили вражеский танк, прятавшийся за многоэтажкой.

Смотрите также: Бойцы 25-й ОПГБр дронами уничтожили склад БК и полсотни оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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21.09.2024 02:07 Ответить
 
 