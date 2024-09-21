Десантники 25-й бригады уничтожили танк и пехоту оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 25 воздушно-десантной бригады остановили очередную атаку ройских оккупантов на Покровском направлении.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Потери личного состава противника в полосе ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады только за сутки составили 22 убитыми и 49 ранеными.
Также десантники уничтожили вражеский танк, прятавшийся за многоэтажкой.
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Наталия Гончар
показать весь комментарий21.09.2024 02:07 Ответить Мне нравится 10
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