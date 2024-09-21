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Новости Видео Война
21 103 48

Покинутый командирами оккупант сдыхает в поле на Харьковщине от длительного кровотечения. ВИДЕО

Воины подразделения "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины сняли долгую и невыносимую смерть оккупанта в поле на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Он оставил все - семью, родной дом, детей, родительский край ... все для того, чтобы заглянуть в лицо смерти где-то в харьковском поле и бесславно погибнуть от длительного кровотечения, брошенный всеми - друзьями и командирами. Теперь будет кормить диких зверей, пока лисы не растянут последние кости по своим норам", - добавили в публикации. 

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Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+38
Вован,а де ти людину побачив!
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21.09.2024 10:16
+36
З людиною - не має. А з нелюдом, який зі зброєю пішов в чужу країну вбивати, на полі бою - має. Міг підняти руки, кинути зброю і здатися. Міг перестріляти своїх командирів і дезертирувати. Але воно вирішило воювати, вбивати українців в Україні. Тож все ок, все закономірно.
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21.09.2024 10:18
+35
мухи знають свою справу.
цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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21.09.2024 10:07
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не обов'язково дикі, можуть і свійські свині зїсти.
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21.09.2024 10:04 Ответить
Тю! Ну і що потім робити з отруєним кацапом салом та мясом? Їсти? Та ну на фіг. Це ж що виходить! - моя свиня зжерла кацапа, а я зїв свиню. Такий харчовий ланцюг можна вважати "вторинним канібалізмом".
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21.09.2024 11:57 Ответить
це якшо ти вважаєш кацапа людиною
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21.09.2024 15:03 Ответить
там ніде не написано про людину, про кацапа, а воно ж отруйне.
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22.09.2024 10:48 Ответить
мухи знають свою справу.
цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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21.09.2024 10:07 Ответить
Ага. Але тут про "справедливість", а у Золкіна про "гуманізм". Іншими словами - "покарання" і "помилування".
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21.09.2024 11:59 Ответить
Це добре, що цю худобу не добивали, а дали помучитись... Цікаво, воно хоч задавало собі питання - якого х. я сюди припхався?
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21.09.2024 10:09 Ответить
Іпотека .
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21.09.2024 10:14 Ответить
Він такого іноземного слова не знає.
Заставили родичі - "ВСЄ ЄДУТ І ТІ ЄЗЖАЙ"
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21.09.2024 11:19 Ответить
,,Ілі там здохнєш героєм, ілі тут ат водкі памрьош,,
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21.09.2024 11:55 Ответить
Як вам, кацапня, квартира на Печерську?
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21.09.2024 10:11 Ответить
Не має таке відбуватися з людиною.
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21.09.2024 10:11 Ответить
Вован,а де ти людину побачив!
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21.09.2024 10:16 Ответить
тіповий трусіянін дядя вова васіліч
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21.09.2024 11:21 Ответить
З людиною - не має. А з нелюдом, який зі зброєю пішов в чужу країну вбивати, на полі бою - має. Міг підняти руки, кинути зброю і здатися. Міг перестріляти своїх командирів і дезертирувати. Але воно вирішило воювати, вбивати українців в Україні. Тож все ок, все закономірно.
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21.09.2024 10:18 Ответить
З людиною ні , з нелюдами московіі так
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21.09.2024 10:20 Ответить
Дядка Вона ти касаб чи з бурятів?
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21.09.2024 10:21 Ответить
Є така робота - Батьківщину від окупантів захищати...
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21.09.2024 12:01 Ответить
фофка номерний, ти що тут забуло?
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22.09.2024 10:51 Ответить
Довго він конав - навіть борода виросла
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21.09.2024 10:17 Ответить
І пусть канает атсюдова.(С)
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21.09.2024 15:17 Ответить
хрюзге, ти сказати що хотіло?
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22.09.2024 10:54 Ответить
Заробив ***.
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21.09.2024 10:19 Ответить
Файне відео, мені дуже сподобалось.

Ой куда же ты Ванёк, ой куда ты.
Я к кобзону на концерт как и браты.
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21.09.2024 10:20 Ответить
Заработал денюжков? Хотя баба твоя теперь бабки получит - но это не точно, потому как нет тела - нет дела. А за пропавших без вести компенсацию не платят.
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21.09.2024 10:31 Ответить
Щось воно на нашого ''абрахамію'' схоже. Чи бува не родич його?
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21.09.2024 10:53 Ответить
А як же квартира на Печерських пагорбах?
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21.09.2024 11:01 Ответить
Арахаміяподібний кацап мріяв срубіть дєньжат по-льогкому, поганяти полохливих укрів,гордим пабєдітєлєм промарширувати Києвом,Варшавою,Вільнюсом,набрати трофейних унітазів і жіночих трусєлєй для мамані.......а оно вішь какой калєнкор получілся.....
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21.09.2024 11:05 Ответить
Ну шо, ****, заробив грошенят?
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21.09.2024 11:42 Ответить
і самоліквідуватись йому нічим )))
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21.09.2024 11:52 Ответить
Які гроші рашистам від *****, такі й наслідки!!
Убивця-московіт, повинен це знати
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21.09.2024 12:41 Ответить
Орки плакали, кололись, но продолжали приходить ордами и дохнуть на украинской земле.
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21.09.2024 15:20 Ответить
удобрение
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21.09.2024 15:21 Ответить
А поряд як сто рублів лежить
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21.09.2024 15:46 Ответить
добре що дали йому спокійно сконати, а не намагались надатити водички та допомогу
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21.09.2024 17:36 Ответить
Певно ж ,що намагалися, та й у полон краще б було взяти, бо тоді когось з наших можна було б врятувати.Але не змогли, не вийшло, не мали можливості,не мали ресурсів.В багатьох іншим обставинах навіть приділити час на фільмування події не вдається, а тут про нього ціле кіно зняли ,нехай в смолі буде задоволеним та швидше вариться.
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22.09.2024 09:18 Ответить
стопа краще іди і там намагайся
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22.09.2024 10:56 Ответить
А цьому уйобку не прийшло до бошки здатись у полон?
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21.09.2024 17:49 Ответить
Клята потолоч! Більше б таких здохло.
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21.09.2024 19:22 Ответить
Він має бути знищений. Чому його не ліквідували?
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21.09.2024 21:01 Ответить
так здох же, від кровотечі, що не так?
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22.09.2024 10:59 Ответить
Ви мене заспокоїли.
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24.09.2024 21:47 Ответить
собакой даже не назовешь.кацапу по заслугам.
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22.09.2024 06:40 Ответить
добили б вже щоб не мучався
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22.09.2024 10:57 Ответить
обісратий асвабадітіль. а насіння в кишенях, скоріше за все, там нема.
ані сражалісь за родіну, ьопта!
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22.09.2024 14:12 Ответить
Колин Фарелл уже не тот
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23.09.2024 08:52 Ответить
 
 