Покинутый командирами оккупант сдыхает в поле на Харьковщине от длительного кровотечения. ВИДЕО
Воины подразделения "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины сняли долгую и невыносимую смерть оккупанта в поле на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Он оставил все - семью, родной дом, детей, родительский край ... все для того, чтобы заглянуть в лицо смерти где-то в харьковском поле и бесславно погибнуть от длительного кровотечения, брошенный всеми - друзьями и командирами. Теперь будет кормить диких зверей, пока лисы не растянут последние кости по своим норам", - добавили в публикации.
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+38 Мопасан
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+35 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий21.09.2024 10:07
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цей відосик, набагато краще, ніж від золкіна, з вгодованими розслабленими підарами.
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