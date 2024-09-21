Покинутый командирами оккупант сдыхает в поле на Харьковщине от длительного кровотечения. ВИДЕО

Воины подразделения "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины сняли долгую и невыносимую смерть оккупанта в поле на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Он оставил все - семью, родной дом, детей, родительский край ... все для того, чтобы заглянуть в лицо смерти где-то в харьковском поле и бесславно погибнуть от длительного кровотечения, брошенный всеми - друзьями и командирами. Теперь будет кормить диких зверей, пока лисы не растянут последние кости по своим норам", - добавили в публикации.

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