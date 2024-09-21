Оккупант потерял голову после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. ВИДЕО 18+

Воины батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ночью ликвидировали двух оккупантов точным сбросом боеприпаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, одному из российских захватчиков оторвало голову. Тело другого оккупанта валялось на утро рядом.

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