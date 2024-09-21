Оккупант потерял голову после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. ВИДЕО 18+
Воины батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ночью ликвидировали двух оккупантов точным сбросом боеприпаса.
Как информирует Цензор.НЕТ, одному из российских захватчиков оторвало голову. Тело другого оккупанта валялось на утро рядом.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+14 jack nicholson
показать весь комментарий21.09.2024 09:49
+12 Муля #591261
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+9 Василь Воробець
показать весь комментарий21.09.2024 09:45
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щоб знати де голова, треба знати в яку сторону дивитися коли палає міна.
він знав
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fkk3zz/ua_national_guards_15th_brigade_karadag_drone/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/
P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
Але центр прийняття рішень - дупа - залишилась! А це головний орган кацапів.
Он воно, шо, махалич… Мабуть, з чалябінську..
Всегда приятно взглянуть на подохшую русню. Это для поднятия настроения.