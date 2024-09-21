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Оккупант потерял голову после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. ВИДЕО 18+

Воины батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ночью ликвидировали двух оккупантов точным сбросом боеприпаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, одному из российских захватчиков оторвало голову. Тело другого оккупанта валялось на утро рядом.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+14
Може й не вижити, бо нема чим їсти..
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21.09.2024 09:49
+12
Тю! А де голова подівалась?
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21.09.2024 09:44
+9
Розум він втратив раніше.А голова,це було питання часу
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21.09.2024 09:45
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Тю! А де голова подівалась?
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21.09.2024 09:44 Ответить
Її не було з народження
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21.09.2024 10:22 Ответить
ай какой маладца!!!!
щоб знати де голова, треба знати в яку сторону дивитися коли палає міна.
він знав
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22.09.2024 22:16 Ответить
та нічоь-там в галавах тока насрана патамуша лапатнікі в сваі голави тока жрут і бухают...
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21.09.2024 09:44 Ответить
Розум він втратив раніше.А голова,це було питання часу
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21.09.2024 09:45 Ответить
не можливо втратити те чого ніколи не було...
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21.09.2024 10:49 Ответить
Може й не вижити, бо нема чим їсти..
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21.09.2024 09:49 Ответить
Так вони вже безголові сюди лізуть
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21.09.2024 09:56 Ответить
кобзону такие не нужны.
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21.09.2024 10:02 Ответить
Бо нема чим дивитися і слухати? А таких сподіваюсь хоч пропускають? Тут хоч одне око та вухо начебто залишилися.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fkk3zz/ua_national_guards_15th_brigade_karadag_drone/
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21.09.2024 23:48 Ответить
Такого ми ще не бачили. Казковий ******* не впорався з гравітацією.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/

P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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21.09.2024 23:50 Ответить
Шось не працюють лайки під відео та перегляд стрічки подій...
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21.09.2024 10:11 Ответить
у всых
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21.09.2024 10:15 Ответить
В мене теж не працюють лайки🙁
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21.09.2024 18:09 Ответить
Головне, що під час зйомок жодна тварина не постраждала.
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21.09.2024 10:14 Ответить
Это просто улёт башки !
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21.09.2024 10:19 Ответить
Голову ця тваринка втратила коли зібралась в Україну, а зараз вона втратила горшик з гівном.
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21.09.2024 10:23 Ответить
Ну чого втратив? Просто пораскінул мозгами: далєко-лі до Києва,Вільнюса і Варшави...Всєво-то і дєлов....
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21.09.2024 10:49 Ответить
Втратив голову від великої любові до путіна.
Але центр прийняття рішень - дупа - залишилась! А це головний орган кацапів.
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21.09.2024 10:57 Ответить
"Голубая устріца"?
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21.09.2024 11:03 Ответить
Угу..І єго фото єщо с галавой і с піанєрскім галстуком павєсят на ізбу-чітальню.😁
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21.09.2024 14:29 Ответить
У всех Козлорогих вместо ГОЛОВЫ ЖОПА, поэтому потеря незначительная.
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21.09.2024 12:21 Ответить
Совсем голову потерял
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21.09.2024 12:57 Ответить
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21.09.2024 13:01 Ответить
Здоров`я туристу!
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21.09.2024 13:13 Ответить
За голову, ***** гроші ОБІЦЯВ, ОРКУ….
Он воно, шо, махалич… Мабуть, з чалябінську..
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21.09.2024 14:04 Ответить
то була приспособа для носіння шолому ... у другого персонажу також відсутня ))
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21.09.2024 14:23 Ответить
Ну і навщо це показувати? Кожна думаюча людина розуміє, що так і виглядать тіла українських бійців (чи у вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті). Як же почувають себе родичі пропавших безвісти (а пропавші безвісти, то ці ж убиті, котрих не вдалось витягти з втрачених позицій), коли дивляться на це? Невже ви не розумієте, що вони асоціюють ці фото зі своїми рідними.
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21.09.2024 15:22 Ответить
Башка там рядом валяется, подмигивает.
Всегда приятно взглянуть на подохшую русню. Это для поднятия настроения.
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21.09.2024 19:34 Ответить
Вперше чую, щоб черепок гімном набитий називали головою. Це що "новітня українська розробка для баби Влади?
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22.09.2024 05:21 Ответить
 
 