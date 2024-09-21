Окупант втратив голову після скиду із українського безпілотника. ВIДЕО 18+

Воїни батальйону Incognito 54-ої окремої механізованої бригади вночі ліквідували двох окупантів влучним скидом боєприпасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, одному із російських загарбників відірвало голову. Тіло іншого окупанта валялося на ранок поруч.

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