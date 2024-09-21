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Окупант втратив голову після скиду із українського безпілотника. ВIДЕО 18+

Воїни батальйону Incognito 54-ої окремої механізованої бригади вночі ліквідували двох окупантів влучним скидом боєприпасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, одному із російських загарбників відірвало голову. Тіло іншого окупанта валялося на ранок поруч.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Бійці 72-ї ОМБр показали результати роботи за серпень на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+14
Може й не вижити, бо нема чим їсти..
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21.09.2024 09:49
+12
Тю! А де голова подівалась?
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21.09.2024 09:44
+9
Розум він втратив раніше.А голова,це було питання часу
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21.09.2024 09:45
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Тю! А де голова подівалась?
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21.09.2024 09:44 Відповісти
Її не було з народження
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21.09.2024 10:22 Відповісти
ай какой маладца!!!!
щоб знати де голова, треба знати в яку сторону дивитися коли палає міна.
він знав
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22.09.2024 22:16 Відповісти
та нічоь-там в галавах тока насрана патамуша лапатнікі в сваі голави тока жрут і бухают...
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21.09.2024 09:44 Відповісти
Розум він втратив раніше.А голова,це було питання часу
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21.09.2024 09:45 Відповісти
не можливо втратити те чого ніколи не було...
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21.09.2024 10:49 Відповісти
Може й не вижити, бо нема чим їсти..
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21.09.2024 09:49 Відповісти
Так вони вже безголові сюди лізуть
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21.09.2024 09:56 Відповісти
кобзону такие не нужны.
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21.09.2024 10:02 Відповісти
Бо нема чим дивитися і слухати? А таких сподіваюсь хоч пропускають? Тут хоч одне око та вухо начебто залишилися.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fkk3zz/ua_national_guards_15th_brigade_karadag_drone/
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21.09.2024 23:48 Відповісти
Такого ми ще не бачили. Казковий ******* не впорався з гравітацією.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/

P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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21.09.2024 23:50 Відповісти
Шось не працюють лайки під відео та перегляд стрічки подій...
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21.09.2024 10:11 Відповісти
у всых
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21.09.2024 10:15 Відповісти
В мене теж не працюють лайки🙁
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21.09.2024 18:09 Відповісти
Головне, що під час зйомок жодна тварина не постраждала.
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21.09.2024 10:14 Відповісти
Это просто улёт башки !
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21.09.2024 10:19 Відповісти
Голову ця тваринка втратила коли зібралась в Україну, а зараз вона втратила горшик з гівном.
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21.09.2024 10:23 Відповісти
Ну чого втратив? Просто пораскінул мозгами: далєко-лі до Києва,Вільнюса і Варшави...Всєво-то і дєлов....
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21.09.2024 10:49 Відповісти
Втратив голову від великої любові до путіна.
Але центр прийняття рішень - дупа - залишилась! А це головний орган кацапів.
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21.09.2024 10:57 Відповісти
"Голубая устріца"?
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21.09.2024 11:03 Відповісти
Угу..І єго фото єщо с галавой і с піанєрскім галстуком павєсят на ізбу-чітальню.😁
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21.09.2024 14:29 Відповісти
У всех Козлорогих вместо ГОЛОВЫ ЖОПА, поэтому потеря незначительная.
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21.09.2024 12:21 Відповісти
Совсем голову потерял
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21.09.2024 12:57 Відповісти
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21.09.2024 13:01 Відповісти
Здоров`я туристу!
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21.09.2024 13:13 Відповісти
За голову, ***** гроші ОБІЦЯВ, ОРКУ….
Он воно, шо, махалич… Мабуть, з чалябінську..
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21.09.2024 14:04 Відповісти
то була приспособа для носіння шолому ... у другого персонажу також відсутня ))
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21.09.2024 14:23 Відповісти
Ну і навщо це показувати? Кожна думаюча людина розуміє, що так і виглядать тіла українських бійців (чи у вашому розумінні вони лежать на простирадлах і помиті). Як же почувають себе родичі пропавших безвісти (а пропавші безвісти, то ці ж убиті, котрих не вдалось витягти з втрачених позицій), коли дивляться на це? Невже ви не розумієте, що вони асоціюють ці фото зі своїми рідними.
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21.09.2024 15:22 Відповісти
Башка там рядом валяется, подмигивает.
Всегда приятно взглянуть на подохшую русню. Это для поднятия настроения.
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21.09.2024 19:34 Відповісти
Вперше чую, щоб черепок гімном набитий називали головою. Це що "новітня українська розробка для баби Влади?
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22.09.2024 05:21 Відповісти
 
 