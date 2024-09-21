Окупант втратив голову після скиду із українського безпілотника. ВIДЕО 18+
Воїни батальйону Incognito 54-ої окремої механізованої бригади вночі ліквідували двох окупантів влучним скидом боєприпасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, одному із російських загарбників відірвало голову. Тіло іншого окупанта валялося на ранок поруч.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+14 jack nicholson
показати весь коментар21.09.2024 09:49
+12 Муля #591261
показати весь коментар21.09.2024 09:44
+9 Василь Воробець
показати весь коментар21.09.2024 09:45
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щоб знати де голова, треба знати в яку сторону дивитися коли палає міна.
він знав
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fkk3zz/ua_national_guards_15th_brigade_karadag_drone/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/
P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
Але центр прийняття рішень - дупа - залишилась! А це головний орган кацапів.
Он воно, шо, махалич… Мабуть, з чалябінську..
Всегда приятно взглянуть на подохшую русню. Это для поднятия настроения.