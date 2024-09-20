Бійці 72-ї ОМБр показали результати роботи за серпень на Вугледарському напрямку. ВIДЕО
Результати роботи воїнів 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців на Вугледарському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах лише мала частка знищеної російської бронетехніки та особового складу противника за останній місяць.
В серпні бійці 72-ї бригади знищили:
- окупантів 664
- танків 3
- ББМ 34
- МТЛБ 3
- АТ 6
- мотоциклів 33
Пошкоджено:
- танків 4
- ББМ 25
- МТЛБ 1
- АТ 9
- мотоциклів 11
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При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву. Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.