Бійці 72-ї ОМБр показали результати роботи за серпень на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Результати роботи воїнів 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців на Вугледарському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах лише мала частка знищеної російської бронетехніки та особового складу противника за останній місяць.

В серпні бійці 72-ї бригади знищили:

окупантів 664

танків 3

ББМ 34

МТЛБ 3

АТ 6

мотоциклів 33

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Пошкоджено: