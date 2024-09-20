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Бійці 72-ї ОМБр показали результати роботи за серпень на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Результати роботи воїнів 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців на Вугледарському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах лише мала частка знищеної російської бронетехніки та особового складу противника за останній місяць.

В серпні бійці 72-ї бригади знищили:

  • окупантів 664
  • танків 3
  • ББМ 34
  • МТЛБ 3
  • АТ 6
  • мотоциклів 33

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72 ОМБр ліквідували російських піхотинців прямо в момент їх розвантаження з бронемашини. ВIДЕО

Пошкоджено:

  • танків 4
  • ББМ 25
  • МТЛБ 1
  • АТ 9
  • мотоциклів 11

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) Вугледар (143)


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20.09.2024 21:18 Відповісти
 
 