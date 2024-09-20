Бойцы 72-й ОМБр показали результаты работы за август на Угледарском направлении. ВИДЕО
Результаты работы воинов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев на Угледарском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах лишь малая доля уничтоженной российской бронетехники и личного состава противника за последний месяц.
В августе бойцы 72-й бригады уничтожили:
- оккупантов - 664
- танков - 3
- ББМ - 34
- МТЛБ - 3
- АТ - 6
- мотоциклов - 33
Повреждено:
- танков - 4
- ББМ - 25
- МТЛБ - 1
- АТ - 9
- мотоциклов - 11
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При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву. Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.