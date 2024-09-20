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Бойцы 72-й ОМБр показали результаты работы за август на Угледарском направлении. ВИДЕО

Результаты работы воинов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев на Угледарском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах лишь малая доля уничтоженной российской бронетехники и личного состава противника за последний месяц.

В августе бойцы 72-й бригады уничтожили:

  • оккупантов - 664
  • танков - 3
  • ББМ  - 34
  • МТЛБ - 3
  • АТ - 6
  • мотоциклов - 33

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Повреждено:

  • танков - 4
  • ББМ - 25
  • МТЛБ - 1
  • АТ - 9
  • мотоциклов - 11

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (239) Угледар (129)


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20.09.2024 21:18 Ответить
 
 