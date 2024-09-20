Бойцы 63-й ОМБр отразили мощный штурм оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили мощный штурм российских оккупантов, которые применили тяжелую технику.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме пехоты, враг применил тяжелую технику, атаковал по всей полосе ответственности 63-й бригады. Но благодаря стойкости нашей пехоты, умелой работе разведки, ударным дронам, точным выстрелам артиллерии и поддержке побратимов из 60-й бригады, атака оккупантов была отражена.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наші хлопці - молодці, честь їм. У даному випадку називати штурм потужним не варто, дискредитоване це слово зеленню.