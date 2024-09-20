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Бойцы 63-й ОМБр отразили мощный штурм оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили мощный штурм российских оккупантов, которые применили тяжелую технику.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме пехоты, враг применил тяжелую технику, атаковал по всей полосе ответственности 63-й бригады. Но благодаря стойкости нашей пехоты, умелой работе разведки, ударным дронам, точным выстрелам артиллерии и поддержке побратимов из 60-й бригады, атака оккупантов была отражена.

Смотрите также: Бойцы 63 ОМБр полностью уничтожили танк Т-72Б1 оккупантов на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

63 ОМБр (104)


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Бійці 63-ї ОМБр відбили потужний штурм окупантів

Наші хлопці - молодці, честь їм. У даному випадку називати штурм потужним не варто, дискредитоване це слово зеленню.
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20.09.2024 19:27 Ответить
Так, можна вжити "могутній", або просто "сильний".
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20.09.2024 19:52 Ответить
респект ребята!
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20.09.2024 19:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
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20.09.2024 19:32 Ответить
В кінці міну скинули по башті танку ?
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20.09.2024 19:35 Ответить
Спасіба Самому великаму Зеленскому, за мільйон дронов...
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20.09.2024 20:44 Ответить
 
 