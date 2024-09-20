Бойцы 63-й ОМБр отразили мощный штурм оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили мощный штурм российских оккупантов, которые применили тяжелую технику.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме пехоты, враг применил тяжелую технику, атаковал по всей полосе ответственности 63-й бригады. Но благодаря стойкости нашей пехоты, умелой работе разведки, ударным дронам, точным выстрелам артиллерии и поддержке побратимов из 60-й бригады, атака оккупантов была отражена.

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