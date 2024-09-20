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Бійці 63-ї ОМБр відбили потужний штурм окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили потужний штурм російських окупантів, які застосували важку техніку.

Відповідне відео опубліковане на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім піхоти, ворог застосував важку техніку, атакував по всій смузі відповідальності 63 бригади. Але завдяки стійкості нашої піхоти, вмілій роботі розвідки, ударним дронам, точним пострілам артилерії та підтримці побратимів з 60 бригади, атаку окупантів було відбито.

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Автор: 

63 ОМБр (104)


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Бійці 63-ї ОМБр відбили потужний штурм окупантів

Наші хлопці - молодці, честь їм. У даному випадку називати штурм потужним не варто, дискредитоване це слово зеленню.
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20.09.2024 19:27 Відповісти
Так, можна вжити "могутній", або просто "сильний".
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20.09.2024 19:52 Відповісти
респект ребята!
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20.09.2024 19:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
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20.09.2024 19:32 Відповісти
В кінці міну скинули по башті танку ?
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20.09.2024 19:35 Відповісти
Спасіба Самому великаму Зеленскому, за мільйон дронов...
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20.09.2024 20:44 Відповісти
 
 