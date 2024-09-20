Бійці 63-ї ОМБр відбили потужний штурм окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили потужний штурм російських окупантів, які застосували важку техніку.

Відповідне відео опубліковане на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім піхоти, ворог застосував важку техніку, атакував по всій смузі відповідальності 63 бригади. Але завдяки стійкості нашої піхоти, вмілій роботі розвідки, ударним дронам, точним пострілам артилерії та підтримці побратимів з 60 бригади, атаку окупантів було відбито.

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