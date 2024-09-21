Бійці 3 ОШБр розбили колону техніки російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади та воїни інших дружніх підрозділів зупинили ворожий штурм на Харківщині, на який росіяни їхали танком та двома бронемашинами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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