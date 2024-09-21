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Бійці 3 ОШБр розбили колону техніки російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади та воїни інших дружніх підрозділів зупинили ворожий штурм на Харківщині, на який росіяни їхали танком та двома бронемашинами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили 26 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7328) 3 Окрема штурмова бригада (438)


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Чудово..
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21.09.2024 15:19 Відповісти
донатьмо,не дивлячись злодійську владу...
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21.09.2024 15:22 Відповісти
якби був живий пан Степан, то гасло ОУН змінилося б на таке:

"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.,
попри продажну владу цієї Держави" !"

ніц не зробиш - маємо війну проти зовнішних та внутрішніх кацапів

.
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21.09.2024 15:34 Відповісти
техніки набили більше, ніж два танки та 2 ББМ, та й останній шматочоквідео з окопами не новий, але все одно - таке кіно можна дивитись вічно

молодці хлопці Третьої штурмової !!
Слава ЗСУ !
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21.09.2024 15:29 Відповісти
 
 