Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили 26 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО
Воїни 46-ої окремої аеромобільної бригади відбили ворожий штурм. Противник атакував танками, БТР, БМП: загалом ворог задіяв 52 одиниці техніки.
Наші десантники знищили супротивника вогнем артилерії та FPV-дронами, а пізніше зачистили російську піхоту в укриттях, у тому числі випалюючи штурмовиків термітною сумішшю з посадок, повідомляє Цензор.НЕТ.
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щоби не смерділи на нашій землі 🙁
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західні Партнерам, за дієву допомогу Українцям, всупереч деструктивних дій, Оманських виконавців привладних!!