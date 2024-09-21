Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили 26 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Воїни 46-ої окремої аеромобільної бригади відбили ворожий штурм. Противник атакував танками, БТР, БМП: загалом ворог задіяв 52 одиниці техніки.

Наші десантники знищили супротивника вогнем артилерії та FPV-дронами, а пізніше зачистили російську піхоту в укриттях, у тому числі випалюючи штурмовиків термітною сумішшю з посадок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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