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Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили 26 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Воїни 46-ої окремої аеромобільної бригади відбили ворожий штурм. Противник атакував танками, БТР, БМП: загалом ворог задіяв 52 одиниці техніки.

Наші десантники знищили супротивника вогнем артилерії та FPV-дронами, а пізніше зачистили російську піхоту в укриттях, у тому числі випалюючи штурмовиків термітною сумішшю з посадок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники атакували позиції окупантів та ліквідували ворожу піхоту на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) штурм (236) знищення (7328)


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от невідомо,чи знищили,цього танка"прапороносця"
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21.09.2024 12:07 Відповісти
Титани!!! Вугледарський напрям?
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21.09.2024 12:09 Відповісти
Термітною сумішшю наші воїни зачистили все від кацапів ,
щоби не смерділи на нашій землі 🙁
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21.09.2024 12:15 Відповісти
Українці, успішно проводять дератизацію теренів України, від рашистів …
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західні Партнерам, за дієву допомогу Українцям, всупереч деструктивних дій, Оманських виконавців привладних!!
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21.09.2024 12:39 Відповісти
..... і на десерт - термітний соус
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21.09.2024 16:22 Відповісти
 
 