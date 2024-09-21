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Прикордонники атакували позиції окупантів та ліквідували ворожу піхоту на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Оператори бомберів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помсти" на Бахмутському напрямку "пройшлися" по позиціях окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


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21.09.2024 12:02 Відповісти
 
 