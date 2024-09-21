Пограничники атаковали позиции оккупантов и ликвидировали вражескую пехоту на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Операторы бомбардировщиков подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" на Бахмутском направлении "прошлись" по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий21.09.2024 12:02 Ответить Мне нравится 3
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