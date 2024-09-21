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Пограничники атаковали позиции оккупантов и ликвидировали вражескую пехоту на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Операторы бомбардировщиков подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" на Бахмутском направлении "прошлись" по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Пограничники уничтожили FPV-дронами российский автомобиль и пункт наблюдения оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19358) Госпогранслужба (6466) уничтожение (7010)


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21.09.2024 12:02 Ответить
 
 