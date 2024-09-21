Бойцы 46-й ОАэМБр отбили вражеский штурм и уничтожили 26 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады отбили вражеский штурм. Противник атаковал танками, БТР, БМП: всего враг задействовал 52 единицы техники.

Наши десантники уничтожили противника огнем артиллерии и FPV-дронами, а позже зачистили российскую пехоту в укрытиях, в том числе, выжигая штурмовиков термитной смесью из посадок, сообщает Цензор.НЕТ.

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