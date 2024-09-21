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Бойцы 46-й ОАэМБр отбили вражеский штурм и уничтожили 26 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады отбили вражеский штурм. Противник атаковал танками, БТР, БМП: всего враг задействовал 52 единицы техники.

Наши десантники уничтожили противника огнем артиллерии и FPV-дронами, а позже зачистили российскую пехоту в укрытиях, в том числе, выжигая штурмовиков термитной смесью из посадок, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19358) штурм (525) уничтожение (7010)


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от невідомо,чи знищили,цього танка"прапороносця"
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21.09.2024 12:07 Ответить
Титани!!! Вугледарський напрям?
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21.09.2024 12:09 Ответить
Термітною сумішшю наші воїни зачистили все від кацапів ,
щоби не смерділи на нашій землі 🙁
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21.09.2024 12:15 Ответить
Українці, успішно проводять дератизацію теренів України, від рашистів …
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західні Партнерам, за дієву допомогу Українцям, всупереч деструктивних дій, Оманських виконавців привладних!!
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21.09.2024 12:39 Ответить
..... і на десерт - термітний соус
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21.09.2024 16:22 Ответить
 
 