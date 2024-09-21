Бойцы 3-й ОШБр разбили колонну техники российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и воины других дружественных подразделений остановили вражеский штурм на Харьковщине, на который россияне ехали танком и двумя бронемашинами.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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