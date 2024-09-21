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Новости Видео Война
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Бойцы 3-й ОШБр разбили колонну техники российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и воины других дружественных подразделений остановили вражеский штурм на Харьковщине, на который россияне ехали танком и двумя бронемашинами.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 46-й ОАэМБр отбили вражеский штурм и уничтожили 26 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7010) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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Чудово..
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21.09.2024 15:19 Ответить
донатьмо,не дивлячись злодійську владу...
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21.09.2024 15:22 Ответить
якби був живий пан Степан, то гасло ОУН змінилося б на таке:

"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.,
попри продажну владу цієї Держави" !"

ніц не зробиш - маємо війну проти зовнішних та внутрішніх кацапів

.
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21.09.2024 15:34 Ответить
техніки набили більше, ніж два танки та 2 ББМ, та й останній шматочоквідео з окопами не новий, але все одно - таке кіно можна дивитись вічно

молодці хлопці Третьої штурмової !!
Слава ЗСУ !
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21.09.2024 15:29 Ответить
 
 