Бойцы 3-й ОШБр разбили колонну техники российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и воины других дружественных подразделений остановили вражеский штурм на Харьковщине, на который россияне ехали танком и двумя бронемашинами.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.,
попри продажну владу цієї Держави" !"
ніц не зробиш - маємо війну проти зовнішних та внутрішніх кацапів
.
молодці хлопці Третьої штурмової !!
Слава ЗСУ !