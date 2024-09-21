Спецпризначенці СБУ знищили 6 танків, 18 ББМ, 19 артилерійських систем, 3 системи ППО. ВIДЕО
За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки уразили:
▪️ 6 танків
▪️ 18 ББМ
▪️ 19 артсистем
▪️ 3 систем ППО
▪️ 204 одиниці автотранспорту
▪️ 39 БпЛА
▪️ 128 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій
▪️ 6 складів з боєприпасами та 1 з паливо-мастильними матеріалами
Також було ліквідовано 160 російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар21.09.2024 17:01 Відповісти Мені подобається 3
Dmitriy Prudko
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Luk Viktor
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