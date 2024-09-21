Спецпризначенці СБУ знищили 6 танків, 18 ББМ, 19 артилерійських систем, 3 системи ППО. ВIДЕО

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки уразили:

▪️ 6 танків

▪️ 18 ББМ

▪️ 19 артсистем

▪️ 3 систем ППО

▪️ 204 одиниці автотранспорту

▪️ 39 БпЛА

▪️ 128 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій

▪️ 6 складів з боєприпасами та 1 з паливо-мастильними матеріалами

Також було ліквідовано 160 російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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