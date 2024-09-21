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Спецпризначенці СБУ знищили 6 танків, 18 ББМ, 19 артилерійських систем, 3 системи ППО. ВIДЕО

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки уразили:

▪️ 6 танків
▪️ 18 ББМ
▪️ 19 артсистем
▪️ 3 систем ППО
▪️ 204 одиниці автотранспорту
▪️ 39 БпЛА
▪️ 128 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій
▪️ 6 складів з боєприпасами та 1 з паливо-мастильними матеріалами

Також було ліквідовано 160 російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський військовослужбовець пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) СБУ (12851) знищення (7328)


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Є бажання вбитого кацапа вбити ще кілька разів..
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21.09.2024 17:01 Відповісти
Неочікувана кінцівка
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21.09.2024 17:14 Відповісти
Таке відчуття , що сбушники підбивають більше техніки чим ЗСУ. Але справа в тому ,що їх ніхто на передовій не бачить. Змагаются з тіктокерами амат-чай
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21.09.2024 18:10 Відповісти
сбу в "шапках-невидимках"
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21.09.2024 18:20 Відповісти
В СБУ є Хаймерси?
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21.09.2024 18:19 Відповісти
 
 