РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5009 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 161 26

Рука оккупанта тянет ликвидированного российского захватчика в блиндаж. ВИДЕО

Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении атаковали российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Вражеской бронетехнике оторвало башню от взрыва, а штурм противника был отбит. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Пока теплый еще сгодится удовлетворить Емеле плотские надобности
показать весь комментарий
22.09.2024 12:44
+15
Все, что мы видим по нашим каналам происходит и с нами...на себе знаю - скиды рашисты делают не хуже наших, а в 55 лет бегать трудно.
показать весь комментарий
22.09.2024 13:17
+14
Ви - невиправний романтик!
той орк лише прикриває себе здохляком
показать весь комментарий
22.09.2024 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока теплый еще сгодится удовлетворить Емеле плотские надобности
показать весь комментарий
22.09.2024 12:44 Ответить
Ви - невиправний романтик!
той орк лише прикриває себе здохляком
показать весь комментарий
22.09.2024 13:12 Ответить
Ну...Одно другому не мешает.😉
показать весь комментарий
22.09.2024 14:26 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2024 18:27 Ответить
А наша Риточка прикрылась ниточкой - И всем мужчинам предлагает: "Тейк ми, плиз!"
показать весь комментарий
23.09.2024 01:33 Ответить
Рука...

Давайте трохи по-іншому!

Русак - топить русака!

Гнида імперія путіна...
І це так!?

Далі - гнилі народи...

Бо завжди жили в російській утробі-

На виході -
Фашизму мак...
показать весь комментарий
22.09.2024 13:13 Ответить
Каждый хочет любить и солдат и моряк, каждый хочет иметь и невесту и друга
показать весь комментарий
23.09.2024 08:31 Ответить
Буде розчленяти, та їсти?
показать весь комментарий
22.09.2024 12:44 Ответить
кацапи знімають фільм жахів Гомоглобулін -2.
показать весь комментарий
22.09.2024 12:57 Ответить
Вася пручається. Вася не хоче в бліндаж
показать весь комментарий
22.09.2024 12:58 Ответить
Переслухав радіостанцію "мьйортвая рука"
показать весь комментарий
22.09.2024 13:01 Ответить
Бешкетникам респект!
показать весь комментарий
22.09.2024 13:03 Ответить
То, мабуть, як консерви, на вечерю, затягнув, орк орка!!!?
Це ж па скрепнаму, не пропадать же м'ясу орка…
показать весь комментарий
22.09.2024 13:05 Ответить
ті не ті,якщо голодній...
показать весь комментарий
22.09.2024 13:06 Ответить
То він його використовує замість дверей...
показать весь комментарий
22.09.2024 13:08 Ответить
Він не в бліндаж його тягне, а робить з нього барикаду...
показать весь комментарий
22.09.2024 13:11 Ответить
Все, что мы видим по нашим каналам происходит и с нами...на себе знаю - скиды рашисты делают не хуже наших, а в 55 лет бегать трудно.
показать весь комментарий
22.09.2024 13:17 Ответить
Да, можно было товарищем закрыть вход в нору. Все равно н уже не жилец ))
показать весь комментарий
22.09.2024 13:22 Ответить
Рука окупанта тягне ліквідованого російського загарбника в бліндаж

Викладено так, ніби окупант і загарбник - то різні subspecies рузьгих.
показать весь комментарий
22.09.2024 13:48 Ответить
Лігво Голлума ))
показать весь комментарий
22.09.2024 13:52 Ответить
"... і чорна, чор-р-рна рука потягла його у чорне-чорне підземелля..."
показать весь комментарий
22.09.2024 14:03 Ответить
Ну чел вообще-то молодец - товарища спасает, тут не отнять.
показать весь комментарий
22.09.2024 14:15 Ответить
Кого чєл рятує, товаріщ вже білий, і язик на бороді.)
Його затягнули за комір всередину, щоб врятувати шкарпетки, спіднє, годинник і золоту коронку.
показать весь комментарий
22.09.2024 14:43 Ответить
То була рука Кабздона!
показать весь комментарий
22.09.2024 15:45 Ответить
"У холмов есть глаза - 2"
показать весь комментарий
22.09.2024 21:37 Ответить
 
 