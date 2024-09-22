Рука оккупанта тянет ликвидированного российского захватчика в блиндаж. ВИДЕО
Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении атаковали российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+16 ALEX SUROVV #593022
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+15 Ihor #544863
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той орк лише прикриває себе здохляком
Давайте трохи по-іншому!
Русак - топить русака!
Гнида імперія путіна...
І це так!?
Далі - гнилі народи...
Бо завжди жили в російській утробі-
На виході -
Фашизму мак...
Це ж па скрепнаму, не пропадать же м'ясу орка…
Викладено так, ніби окупант і загарбник - то різні subspecies рузьгих.
Його затягнули за комір всередину, щоб врятувати шкарпетки, спіднє, годинник і золоту коронку.