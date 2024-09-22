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Дрон-камикадзе пограничников атакует оккупанта, который едет на мотоцикле. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" подразделения РУБпАк "Феникс" вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины неустанно уничтожают оккупантов на Луганщине.

Украинские защитники уничтожили мотоцикл оккупантов, 2 грузовых автомобиля, 2 склада БК, 2 укрытия противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016) Луганская область (6501)


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Смерть рашистам !!
Україна переможе!!
Підтримуймо Захисників України!
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22.09.2024 13:41 Ответить
Дрон-камікадзе прикордонників атакує окупанта, який їде на мотоциклі

Бо нєгуй тут їздити на мотоциклі!
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22.09.2024 17:37 Ответить
 
 