Дрон-камикадзе пограничников атакует оккупанта, который едет на мотоцикле. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" подразделения РУБпАк "Феникс" вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины неустанно уничтожают оккупантов на Луганщине.

Украинские защитники уничтожили мотоцикл оккупантов, 2 грузовых автомобиля, 2 склада БК, 2 укрытия противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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