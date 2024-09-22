Дрон-камикадзе пограничников атакует оккупанта, который едет на мотоцикле. ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Помста" подразделения РУБпАк "Феникс" вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины неустанно уничтожают оккупантов на Луганщине.
Украинские защитники уничтожили мотоцикл оккупантов, 2 грузовых автомобиля, 2 склада БК, 2 укрытия противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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