Российского солдата с инвалидностью взяли в плен наши бойцы, позднее оккупант сдал позиции своих сослуживцев. ВИДЕО
24-летний уроженец Вологодской области Алексей Лихарев имеет вторую группу инвалидности, однако россиянин был отправлен на фронт. Там он и попал в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант даже успел принести пользу Украине - четко показал нашим защитникам, где именно находятся его сослуживцы, которые в дальнейшем были успешно ликвидированы.
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+41 Антип61
показать весь комментарий22.09.2024 16:28
+28 Sarah Connor
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+26 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий22.09.2024 16:19
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він вже майже святий для наріду.
сказали що у всьому винуватий порох, значить порох!!!!
і кенеді порох грохнув.
і в леніна стріляв
а коли розкиють дійсну правду про Тутанхамона, Ви ахренєєте!!!!
бо сифилісом його заразив теж порох
забули як кувалдою по голові?????
йому треба премію!!!!!
чупачупс!
аж два!!!!
а його здали!
то буде у орків бажання щось зливати???
як гадаєте?
вони наших заколюють...
стільнув - пішов далі....
Ще б мішень на лобі йому намалювали...
Та й для обміну оте ''тєло'' немає цінності.
бо показувати обличчя його не потрібно 😡
наших зрадників всіх блюрать , а людину , яка принесла користь
відкрили )
Звірюки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
Такого загребуть насильно, а потім через нього можуть загинути мотивовані солдати.
Влада краде мільярдами, замість того, щоб заплатити ці гроші добровольцям, які вміють і можуть воювати.
100 бусифікованих на "нулі", яким держава заплатила 240 тисяч доларів (офіційна сума виплат за місяць), можуть бути зовсім не варті 10 найманим профі, яким заплатили по 5 тисяч доларів на місяць за роботу. Але для владних мародерів краще загребти на вулиці 100 лохів, а потім списати на них (трупи) вкрадені гроші, ніж заплатити справжню суму тим, хто її заслужив.
пожабракує і почне цей кацап по елекричках співати який він славний воїн ЗСУ