Российского солдата с инвалидностью взяли в плен наши бойцы, позднее оккупант сдал позиции своих сослуживцев. ВИДЕО

24-летний уроженец Вологодской области Алексей Лихарев имеет вторую группу инвалидности, однако россиянин был отправлен на фронт. Там он и попал в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант даже успел принести пользу Украине - четко показал нашим защитникам, где именно находятся его сослуживцы, которые в дальнейшем были успешно ликвидированы.

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