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Новости Видео Война
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Обгоревшие останки двух оккупантов в подбитом китайском гольфкаре "Desertcross". ВИДЕО 18+

На покровском направлении украинские воины уничтожили двух оккупантов, передвигавшихся на китайском гольфкаре "Desertcross-1000-3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела своих приспешников снял еще живой оккупант.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Бойцы 33-й ОМБр уничтожают танк и БМП с помощью французско-германского ПТРК "MILAN". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Китай (2991) уничтожение (7023) Донецкая область (9767)


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Топ комментарии
+28
Сидять, як живі
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23.09.2024 10:07
+19
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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23.09.2024 10:13
+17
мистецтво натюрморту
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23.09.2024 10:10
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Сидять, як живі
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23.09.2024 10:07 Ответить
мистецтво натюрморту
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23.09.2024 10:10 Ответить
така собi iкебана..
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23.09.2024 12:12 Ответить
kstati...japoncam pora bi vže zaševeļitsa.
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23.09.2024 12:16 Ответить
Только шары для гольфа полопались
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23.09.2024 12:36 Ответить
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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23.09.2024 13:06 Ответить
Гойда на Бєрін, мля!
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23.09.2024 13:32 Ответить
"Алі Баба" -- експрес?
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23.09.2024 10:07 Ответить
сладкая парачка...
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23.09.2024 10:11 Ответить
čipsi hrustaki
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23.09.2024 10:12 Ответить
Нє унівайтє пацани, нє унівайтє...
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23.09.2024 10:12 Ответить
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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23.09.2024 10:13 Ответить
Картина маслом: Жаренные кацапоиды на китайском гольфкаре едут на Ламанш и Вашингтон. Вот оно разийское вяличие. Нужно ети кадры копировать и размножить пока не наложили запреты и все не поудаляли
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23.09.2024 10:18 Ответить
Хрустікі. Блін, аж чипсів захотілося.
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23.09.2024 10:22 Ответить
поиграли в гольф???)))
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23.09.2024 10:25 Ответить
škoda kļuški sgoreļi
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23.09.2024 10:31 Ответить
пограли...Але програли..
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23.09.2024 13:15 Ответить
Ми будемо звати тебе угольок.
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23.09.2024 10:26 Ответить
І шкварочка.))
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23.09.2024 13:06 Ответить
Гарна парочка : Угольок і Шкварочка...
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23.09.2024 14:31 Ответить
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23.09.2024 19:33 Ответить
Эх, мало показали. Как же круто. В последний путь на гольфкаре . Большинство орков гольфкар только в английский детективах и видело
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23.09.2024 10:33 Ответить
Фільм "Орконатори, пекельний день".
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23.09.2024 11:03 Ответить
По ходу рухаємось в правильному напрямку, якщо знімаємо залишки орків не камерою з дрона. а камерою, закріпленою на касці...
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23.09.2024 11:50 Ответить
мабуть кремом вiд загару не намазались.
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23.09.2024 12:14 Ответить
покатались пид...ры
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23.09.2024 12:21 Ответить
Парочка Гореликов
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23.09.2024 12:35 Ответить
скульптура"Два кацапа у гольфкарі" скульптор -ЗСУ
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23.09.2024 13:18 Ответить
Згоріли з сорому,бо програлись "вусмерть"
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23.09.2024 13:32 Ответить
Гарно в гольф пограли
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23.09.2024 23:36 Ответить
Так невимушено і красіво лежать після гольфу, вдпочивають..., настоящі аристократи з Зажопінска
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24.09.2024 13:47 Ответить
 
 