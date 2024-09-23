Обгоревшие останки двух оккупантов в подбитом китайском гольфкаре "Desertcross". ВИДЕО 18+

На покровском направлении украинские воины уничтожили двух оккупантов, передвигавшихся на китайском гольфкаре "Desertcross-1000-3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела своих приспешников снял еще живой оккупант.

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