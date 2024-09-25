РФ створила в Китаї секретний проєкт з виробництва ударних безпілотників, – Reuters
Російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України.
За даними видання, ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробило і провело льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) в Китаї з допомогою місцевих фахівців.
Зазначається, що "Купол" повідомив міноборони, що він може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброя могла бути використана в "спеціальній військовій операції" - термін, який РФ застосовує для позначення війни в Україні.
Водночас міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні запроваджено суворі заходи контролю за експортом безпілотників.
Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, що вони назвали підтримкою Китаєм російської військової машини.
Дрон "Гарпія-3" може долати близько 2 тис. км з корисним навантаженням 50 кг, як зазначається у звітах "Купола". Зразки "Гарпії" і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський "Купол" для подальших випробувань.
Як зазначається, компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, серед яких дві "Гарпії". Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не мають дати доставлення дронів та не ідентифікують постачальників у Китаї.
За словами джерел у європейській розвідці, доставлення зразків безпілотників компанії "Купол" стало першим конкретним доказом того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БпЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- наші союзники все більше від України дистанціюються
- зе живе одним днем з планом спихувати всю відповідальність на союзників
- зате росія все більше інтегрується з підорською віссю зла: з китаєм, іраном, кндр.
Не вірю
через КНДР, схема проста і безпечна.
Коли я, на підставі історичних фактів, довів, що США є сюзереном рашкі та її союзником, мене
банили нещадно, називали кацапам та т.д. та т.п.
А от вас в бан не відправляють та кацапам не називають.
Як таке можливо?
промисловість у срср та й сам срср (і, як наслідок, саму рашку) в 20-х-40-х роках, пишуть СУТО
АМЕРИКАНСЬКІ історики.
Мабуть американські історики КАЦАПИ, так, американець?
Блін, які ви тупі!
Мантру про фінансування німцями революції - блеф.
Почитай своїх істориков Абарінова, Спенса, Сатона, про фінансування Уолл стріт революції 1917.
"Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації", а ще Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь.
Яке відношення? Читай своїх істориків, а то ви там взагалі тупими стали.
А тепер подумай, для чого озброювати того, хто заприсягався зруйнувати США та Європу.
Блін, ну і отупіли ж ви у тих США.
Який лозунг та герб був в срср? Так що, США своєму ворогу промисловість побудували?
Все, папа!
Ну, з сарказмом у американців завжди проблема була, так, американець?