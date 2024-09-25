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РФ створила в Китаї секретний проєкт з виробництва ударних безпілотників, – Reuters

Росія виробляє безпілотники в Китаї

Російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України.

За даними видання, ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробило і провело льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) в Китаї з допомогою місцевих фахівців.

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Зазначається, що "Купол" повідомив міноборони, що він може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброя могла бути використана в "спеціальній військовій операції" - термін, який РФ застосовує для позначення війни в Україні.

Водночас міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні запроваджено суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, що вони назвали підтримкою Китаєм російської військової машини.

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Дрон "Гарпія-3" може долати близько 2 тис. км з корисним навантаженням 50 кг, як зазначається у звітах "Купола". Зразки "Гарпії" і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський "Купол" для подальших випробувань.

Як зазначається, компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, серед яких дві "Гарпії". Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не мають дати доставлення дронів та не ідентифікують постачальників у Китаї.

За словами джерел у європейській розвідці, доставлення зразків безпілотників компанії "Купол" стало першим конкретним доказом того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БпЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.

Також дивіться: Росіяни вперше застосували китайські бронемашини ZFB-05 на війні в Україні, - Bild. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4203) Китай (4619) виробництво (1643) росія (65346) дрони (4757)


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Топ коментарі
+10
А косоока обезяна розповідає шо вони за мир, ссуки!
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25.09.2024 18:25
+5
це в рамках китайського мирного плану.
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25.09.2024 18:27
+4
urodi.
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25.09.2024 18:30
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А косоока обезяна розповідає шо вони за мир, ссуки!
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25.09.2024 18:25 Відповісти
косоокі завжди були собі на умі
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25.09.2024 18:26 Відповісти
це в рамках китайського мирного плану.
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25.09.2024 18:27 Відповісти
urodi.
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25.09.2024 18:30 Відповісти
Ох*їнна в нас війна на виснаження:

- наші союзники все більше від України дистанціюються

- зе живе одним днем з планом спихувати всю відповідальність на союзників

- зате росія все більше інтегрується з підорською віссю зла: з китаєм, іраном, кндр.
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25.09.2024 18:32 Відповісти
В iнтернеті є тільки ізраїльська БПЛА Гарпія. Але судячи з характеристик це дрони різного класу. Якщо Британський Reuters не бреше, що трапляється частенько.
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25.09.2024 18:34 Відповісти
Ройтерс на жаль вже давно ссучився
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25.09.2024 18:46 Відповісти
Нема в нас в Україні , союзників ..зате у вас є президент ,фсбешний 🤡
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25.09.2024 18:39 Відповісти
У китайцев как всегда "железная" отмазка "не знаем про такой проект" ( с ББМ уже прокатило).
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25.09.2024 18:41 Відповісти
Це в комуністичному Китаї, де контролюється все? Навіть інтернет.
Не вірю
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25.09.2024 19:12 Відповісти
Да никто не верит).
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25.09.2024 19:14 Відповісти
Зачем это Китаю? Поставлять части под видом разное с алиекспреса, ну это да. А целые?
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25.09.2024 18:51 Відповісти
чайники бракоделы как и иранцы-засранцы , я то знаю по Али
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25.09.2024 18:51 Відповісти
Да ви що! Яка несподіванка.!!Ці прищурені з самого початку допогають лаптям чим можуть
через КНДР, схема проста і безпечна.
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25.09.2024 19:03 Відповісти
Вот ми збиралися взривати їм заводи які ракети роблять. Ну припустимо вдалося. А що робити якби вони тупо перенесли виробництво в Китай =(
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25.09.2024 19:08 Відповісти
Китайські гієни ,разом із північно-корейськими і іранськими псами надали куйлу зброї більше,як США.НАТО І ЄС разом взяті ( так звані партнери на папері)- Україні.
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25.09.2024 19:30 Відповісти
От мені дивно, чому вас не банять.

Коли я, на підставі історичних фактів, довів, що США є сюзереном рашкі та її союзником, мене

банили нещадно, називали кацапам та т.д. та т.п.

А от вас в бан не відправляють та кацапам не називають.

Як таке можливо?
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25.09.2024 20:11 Відповісти
Своїм дописом, Ви видали свою кацапську і суть і личину. Вас хвилює чого мене не банять?Мені все одно кого банять .А чи ні.Не питайте "Як таке можливо?"Думайте чого таке можливе і за що?
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26.09.2024 08:45 Відповісти
І останнє, про те, що сша фінансували революцію 1917 року й створили потужну ************

промисловість у срср та й сам срср (і, як наслідок, саму рашку) в 20-х-40-х роках, пишуть СУТО

АМЕРИКАНСЬКІ історики.

Мабуть американські історики КАЦАПИ, так, американець?

Блін, які ви тупі!
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26.09.2024 09:09 Відповісти
Суть кацапа-" чого мене блокують а Тебе ні,чого українці краще живуть .чого вони хочуть в НАТО.і т.д і т.п.Тупість- це читати і не аналізувати(((І останнє, про те, що сша фінансували революцію 1917 року )))тупий, революцію в 17 році фінансували німці .позаяк їм не потрібна була міцна рабсія,в Європі .Суть кацапа навіть в тому, що він до блокування на сайті,буде тулити спонсорів революції 3,14дерашки і т.д і т.п.Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації.до сьогоднішніх американських "партнерів" України,котрі на крові українського народу роблять для себе президентські передвиборні компанії іт.д і т.п...??
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26.09.2024 10:45 Відповісти
Мда, що таке сарказм тобі невідомо.

Мантру про фінансування німцями революції - блеф.

Почитай своїх істориков Абарінова, Спенса, Сатона, про фінансування Уолл стріт революції 1917.

"Яке відношення має збудованА В США Магнітка І перевезена та змонтована в 3,14дерації", а ще Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь.

Яке відношення? Читай своїх істориків, а то ви там взагалі тупими стали.
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26.09.2024 10:58 Відповісти
О! Та Сталінградський танковий завод перевезений та змонтований з Детройту.

А тепер подумай, для чого озброювати того, хто заприсягався зруйнувати США та Європу.

Блін, ну і отупіли ж ви у тих США.

Який лозунг та герб був в срср? Так що, США своєму ворогу промисловість побудували?

Все, папа!
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26.09.2024 11:01 Відповісти
От про личину це суто кацапцькій шедевр!!!

Ну, з сарказмом у американців завжди проблема була, так, американець?
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26.09.2024 08:50 Відповісти
 
 