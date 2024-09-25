РФ створила в Китаї секретний проєкт з виробництва ударних безпілотників, – Reuters

Російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України.

За даними видання, ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробило і провело льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) в Китаї з допомогою місцевих фахівців.

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Зазначається, що "Купол" повідомив міноборони, що він може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброя могла бути використана в "спеціальній військовій операції" - термін, який РФ застосовує для позначення війни в Україні.

Водночас міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні запроваджено суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, що вони назвали підтримкою Китаєм російської військової машини.

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Дрон "Гарпія-3" може долати близько 2 тис. км з корисним навантаженням 50 кг, як зазначається у звітах "Купола". Зразки "Гарпії" і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський "Купол" для подальших випробувань.

Як зазначається, компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, серед яких дві "Гарпії". Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не мають дати доставлення дронів та не ідентифікують постачальників у Китаї.

За словами джерел у європейській розвідці, доставлення зразків безпілотників компанії "Купол" стало першим конкретним доказом того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БпЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.

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