Найбільший у Росії виробник танків підвищив зарплати робітникам майже на третину
Концерн "Уралвагонзавод", який входить до російської державної корпорації "Ростех", з 1 серпня підвищив зарплати працівникам на 28%, при цьому підвищення не торкнулося ключового керівного складу.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, передає The Moscow Times.
"Вдруге 2024 року для всіх працівників "Уралвагонзаводу" відбулося підвищення заробітної плати – з 1 серпня збільшення склало 28%", – сказано в повідомленні.
Наприкінці липня Росстат повідомляв, що за перші п'ять місяців реальна зарплата в середньому в країні зросла на 10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Середньомісячна зарплата у травні становила 86,384 тис. руб., підвищившись на 17,8% порівняно з травнем 2023 року.
Навесні глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявляв, що Росія кратно наростила виробництво військової техніки та боєприпасів порівняно з 2022 роком.
"Порівняно з 2022 роком обсяг виробництва та капітального ремонту танків на наших заводах зріс у 3,5 раза, легкоброньованої техніки – у 3 рази, випуск пострілів для танків, бойових машин піхоти – майже у 9 разів, снарядів для ствольної артилерії – у 6 разів, реактивних снарядів для РСЗВ – у 8 разів", – розповідав він.
Наприкінці червня німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що Росія зазнала великих втрат у танках за час повномасштабної війни проти України.
Раніше повідомлялося, що Росія імпортує японські й тайванські компоненти для зброї та бойових машин через білоруську компанію, зареєстровану в Китаї.
Пізніше стало відомо, що на компанії оборонно-промислового комплексу Росії, які "проштрафилися" і зірвали оборонне замовлення, очікують санкції аж до зміни власника.
До того перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров раніше скаржився, що на підприємствах російського ОПК не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.
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Например, немецкий завод КМW (производитель танков "Леопард") последний танк сделал в 1995 г. И с тех пор не произвел ни одного нового танка. Завод работает. Модернизируют, ремонтируют, но новых танков не производят.
Производственный комплекс в Лиме (США) производит 15-20 ед. бронетехники в месяц. Сколько из этого количества танков "Абрамс", не уточняется (эксперты полагают, что не более 10-12). Производственный комплекс принадлежит МО США и может увеличить производство до 35 шт. в месяц, запустив вторую смену. Но такой команды нет ... и в ближайшее время не предвидится. Хотя вкладываются большие деньги в модернизацию производства. И если до 2022 г. одна смена работала с загрузкой не более 30%, то сейчас работают с полной загрузкой.
А може краще в Україні?
Є така країна: Ізраїль.
По площі вона в два рази менше однієї Одеської області. По корисним копалинам- пустелі та камені. Прісна вода і та в дефіциті.
Так от вони випускають майже весь перелік військової техніки. Хоча звичайно що отримують і від США. Але явно мають можливість якщо треба то і придбати сотні військових літаків. А не випрашувати 10 штук два роки підряд.
Тому покажіть що у нас виросло, а не у Німеччині.
Оценивая помощь Запада, так и хочется сказать: "Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте".
А что делает и не делает Украина для победы в этой войне - это отдельный, большой разговор.