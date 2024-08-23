БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
30 040 17

Найбільший у Росії виробник танків підвищив зарплати робітникам майже на третину

уралвагонзавод,росія,ростех

Концерн "Уралвагонзавод", який входить до російської державної корпорації "Ростех", з 1 серпня підвищив зарплати працівникам на 28%, при цьому підвищення не торкнулося ключового керівного складу.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства, передає The Moscow Times.

"Вдруге 2024 року для всіх працівників "Уралвагонзаводу" відбулося підвищення заробітної плати – з 1 серпня збільшення склало 28%", – сказано в повідомленні.

Наприкінці липня Росстат повідомляв, що за перші п'ять місяців реальна зарплата в середньому в країні зросла на 10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середньомісячна зарплата у травні становила 86,384 тис. руб., підвищившись на 17,8% порівняно з травнем 2023 року.

Навесні глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявляв, що Росія кратно наростила виробництво військової техніки та боєприпасів порівняно з 2022 роком.

"Порівняно з 2022 роком обсяг виробництва та капітального ремонту танків на наших заводах зріс у 3,5 раза, легкоброньованої техніки – у 3 рази, випуск пострілів для танків, бойових машин піхоти – майже у 9 разів, снарядів для ствольної артилерії – у 6 разів, реактивних снарядів для РСЗВ – у 8 разів", – розповідав він.

Наприкінці червня німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що Росія зазнала великих втрат у танках за час повномасштабної війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія імпортує японські й тайванські компоненти для зброї та бойових машин через білоруську компанію, зареєстровану в Китаї.

Пізніше стало відомо, що на компанії оборонно-промислового комплексу Росії, які "проштрафилися" і зірвали оборонне замовлення, очікують санкції аж до зміни власника.

До того перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров раніше скаржився, що на підприємствах російського ОПК не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.

Автор: 

виробництво (1294) росія (14164) танк (71) зарплата (1117)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+11
А в Україні все навпаки: працівникам на 5%, керівному складу на 100%
показати весь коментар
23.08.2024 20:25
+10
І це під санкціями! А в нас хіба що податки та ціни підвищують..
показати весь коментар
23.08.2024 20:20
+8
Ви мене вибачте, але може треба показати приріст впк не у Німеччині чи наприклад у Бельгії.
А може краще в Україні?
Є така країна: Ізраїль.
По площі вона в два рази менше однієї Одеської області. По корисним копалинам- пустелі та камені. Прісна вода і та в дефіциті.
Так от вони випускають майже весь перелік військової техніки. Хоча звичайно що отримують і від США. Але явно мають можливість якщо треба то і придбати сотні військових літаків. А не випрашувати 10 штук два роки підряд.
Тому покажіть що у нас виросло, а не у Німеччині.
показати весь коментар
23.08.2024 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це під санкціями! А в нас хіба що податки та ціни підвищують..
показати весь коментар
23.08.2024 20:20 Відповісти
Буржуї в них не такі жадні. чи що?
показати весь коментар
23.08.2024 20:25 Відповісти
тому що вони імперці, і там крім власних кишень думають ще про розширення імперії і про можливі посадки. а в нас рвачі дорвалися до корита і жеруть як в останнє.
показати весь коментар
23.08.2024 22:09 Відповісти
в фублях же
показати весь коментар
23.08.2024 20:29 Відповісти
Всеодно буде металобрухтом.
показати весь коментар
23.08.2024 20:20 Відповісти
А в Україні все навпаки: працівникам на 5%, керівному складу на 100%
показати весь коментар
23.08.2024 20:25 Відповісти
Це майже 1000 долларів
показати весь коментар
23.08.2024 20:28 Відповісти
Індуси з китайцями купують російську нафту. Можна і зарплати підвищити.
показати весь коментар
23.08.2024 20:38 Відповісти
На з/п москалей - насрать с высокой горки. А вот по темпам производств уже интереснее. С одной стороны, русскому верить - себя не уважать. С другой стороны, судя по сводкам с фронта - похоже на правду. И в связи с этим, было бы интересно узнать темпы увеличения производства на ВПК Запада.
Например, немецкий завод КМW (производитель танков "Леопард") последний танк сделал в 1995 г. И с тех пор не произвел ни одного нового танка. Завод работает. Модернизируют, ремонтируют, но новых танков не производят.
Производственный комплекс в Лиме (США) производит 15-20 ед. бронетехники в месяц. Сколько из этого количества танков "Абрамс", не уточняется (эксперты полагают, что не более 10-12). Производственный комплекс принадлежит МО США и может увеличить производство до 35 шт. в месяц, запустив вторую смену. Но такой команды нет ... и в ближайшее время не предвидится. Хотя вкладываются большие деньги в модернизацию производства. И если до 2022 г. одна смена работала с загрузкой не более 30%, то сейчас работают с полной загрузкой.
показати весь коментар
23.08.2024 20:54 Відповісти
Ви мене вибачте, але може треба показати приріст впк не у Німеччині чи наприклад у Бельгії.
А може краще в Україні?
Є така країна: Ізраїль.
По площі вона в два рази менше однієї Одеської області. По корисним копалинам- пустелі та камені. Прісна вода і та в дефіциті.
Так от вони випускають майже весь перелік військової техніки. Хоча звичайно що отримують і від США. Але явно мають можливість якщо треба то і придбати сотні військових літаків. А не випрашувати 10 штук два роки підряд.
Тому покажіть що у нас виросло, а не у Німеччині.
показати весь коментар
23.08.2024 21:23 Відповісти
Вы абсолютно правы. Но если объективно и честно оценивать возможности ВПК РФ и Украины, то мы должны были сдаться через несколько недель боевых действий. Нас спасла и продолжает спасать исключительно и только помощь Запада. Поэтому я и сравниваю ВПК РФ и Запада. А если еще учесть тот факт, что экономика Запада минимум в 30 раз больше, чем экономика РФ ...
Оценивая помощь Запада, так и хочется сказать: "Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте".
А что делает и не делает Украина для победы в этой войне - это отдельный, большой разговор.
показати весь коментар
23.08.2024 22:14 Відповісти
Беседки на башнях, как никак
показати весь коментар
23.08.2024 20:59 Відповісти
а сколько золота в одном подбитом танке?
показати весь коментар
23.08.2024 21:24 Відповісти
Самородок десь на 1 кіло.
показати весь коментар
23.08.2024 21:36 Відповісти
в апаратурі?
показати весь коментар
24.08.2024 12:32 Відповісти
Досвід для подібних реляцій тягнеться, ще з другої війни. В 45 Вознесенський похвастався, що виготовили більше 100 000 танків. І виявилось, що броні і близько стільки не було. А ларчик відкривався просто-танки з ремонту записувались як нові. В 1947 наркома танкової промисловості Зальцмана (був з 1943) прогнали з позором. Тепер хвастаються танками-хлівами як здобутком мислі. А ларчик відкривається просто. В польових майстернях механізм повороту башні відремонтувати неможливо, от і приварюють башту наглухо, а для перевозки піхоти обшивають металом, бо бмп вичерпались. Вони ще розкажуть навіть те, про що говорили Грішка-самозванец з отцом Варлаамом на Брест-Літовской граніце.
показати весь коментар
23.08.2024 21:54 Відповісти
Мова йде про зп робітникам. На жаль в нас з 14 року з ніг на голову поставлено все держвиррбництво. Керівному складу захмарні зп - щоб не крали, ну а роботяги нікуди не дінуться, мусять тягнути лямку і за копійки. Щойно відкриють кордони і лишаться офісні без пролетаріату, будуть по недорозвинених Африках заманювати рабсилу.
показати весь коментар
25.08.2024 15:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 