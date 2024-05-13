На виробництво зброї у Росії додатково направили понад 500 000 робітників

З початку 2023 року для роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу Росії додатково залучили понад 500 тисяч працівників.

Про це новий перший віцепрем'єр російського уряду Денис Мантуров заявив у Держдумі перед голосуванням за своє призначення на посаду, передає Інтерфакс.

"Лише за останні трохи більше року ми залучили лише на оборонно-промислові підприємства понад 500 тисяч осіб", – сказав Мантуров.

Водночас він визнав, що потреба у кадрах зберігається у багатьох галузях російської промисловості.

Мантуров додав, що у Росії до виробництва військової продукції залучено близько 850 цивільних підприємств.

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Після виступу Держдума затвердила кандидатуру Мантурова на посаді першого заступника голови уряду РФ, який відповідатиме за роботу промисловості.

У попередньому складі російського уряду Мантуров обіймав посаду віцепрем'єра - міністра промисловості та торгівлі. Тепер поєднувати посади він не буде, Мінпромторг очолить губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

Крім того, Держдума призначила на посаду віцепрем'єра російського уряду Олександра Новака, який раніше відповідав за енергетику. Тепер він також займатиметься всім економічним блоком замість Андрія Білоусова, якого призначать новим міністром оборони РФ.