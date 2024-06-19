БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В уряді Росії пригрозили бізнесу націоналізацією підприємств за зрив оборонного замовлення

Володимир Путін на параді в Москві у 2023 році

На компанії оборонно-промислового комплексу (ОПК) Росії, які "проштрафилися" і зірвали оборонне замовлення, очікують санкції аж до зміни власника.

Про це міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов заявив під час засідання російського Союзу машинобудівників та Ліги сприяння оборонним підприємствам, передає РБК.

Він наголосив на важливості контролю графіків постачання продукції військового призначення, пригрозивши, що у випадку серйозних відхилень від нього будуть вжиті "відповідні заходи, аж до зміни власникам".

Водночас російський посадовець пообіцяв підприємствам ОПК РФ підтримку для підвищення продуктивності, оптимізації та впровадження "ощадливих" підходів на основі технологічного аудиту.

"За широкою номенклатурою комплектуючих довелося багато в чому наново вибудовувати коопераційні зв'язки на кілька рівнів углиб цього ланцюжка. Під це завдання було залучено до роботи близько 850 підприємств, які раніше взагалі не взаємодіяли з "оборонкою", – розповів Аліханов.

Читайте також: Наслідки мобілізації і падіння рубля: Росія проситиме робітників у "Талібану"

Водночас голова Спілки машинобудівників Росії, голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов серед головних проблем галузі назвав дефіцит кадрів та низьку рентабельність підприємств.

"Механізми формування держоборонзамовлення не дають виробникам мотивацію до зниження витрат під час виробництва серійної продукції в рамках довгострокових контрактів. Додатковий прибуток міг би йти на підвищення зарплат, модернізацію виробництв, створення інноваційних продуктів", – додав перший віцепрезидент Спілки Володимир Гутенєв.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров раніше скаржився, що на підприємствах російського ОПК не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.

Автор: 

зброя (913) робота (943) росія (14897) ОПК (78)
Топ коментарі
+6
Історія Росії це історія націоналізацій. Я взагалі не розумію людей які там мають власність
показати весь коментар
19.06.2024 16:22 Відповісти
+6
А в Україні, ані гончарук, ані шмигаль, за блокування, а не ЗРИВ ДОЗу з 2019 року, зовсім не покарані!!
Співпадіння чи Оманщина з московїї??
показати весь коментар
19.06.2024 16:56 Відповісти
+5
Розстріляти іх нах - ділов то
показати весь коментар
19.06.2024 16:24 Відповісти
Історія Росії це історія націоналізацій. Я взагалі не розумію людей які там мають власність
показати весь коментар
19.06.2024 16:22 Відповісти
Спочатку треба продати, а потім націоналізувати. Як ми із Запоріжсталлю, кацапам ще вчитися.
показати весь коментар
19.06.2024 16:29 Відповісти
До цього там щє була історія соціалізації, а перед тим історія царифікації - треновані люди.
показати весь коментар
19.06.2024 16:41 Відповісти
Колись була така історія: некоронований король Уралу - Афанасій Демидов грав у карти з імператрицею Анною Іоанівною Коли настав час розплачуваться за програш Демидов дістав з гаманця новенькі срібні монети Анна Іоанівна напівжартома спитала : "Моей или твоей работы Никитич?" (ходили чутки що Демидови знайшли на Уралі срібло і таємно карбували гроші з цього металу А це вважалося кримінальним злочином тоді - про виявлення родовищ срібла належало повідомить царську канцелярію) Демидов поклонився імператриці і сказав: "Мы все твои, матушка-государыня - и я твой и всё моё - твоё!"
показати весь коментар
19.06.2024 16:48 Відповісти
Розстріляти іх нах - ділов то
показати весь коментар
19.06.2024 16:24 Відповісти
pora vže kolhozi povertati
показати весь коментар
19.06.2024 16:25 Відповісти
колгоспи там давно є, просто є нюанс: в них беруть тільки китайців і ці колгоспи експлуатують землю під сільскогосподарчі цілі максимально брутально, без будь-якого догляду чи рекультівації.
показати весь коментар
19.06.2024 16:44 Відповісти
стабільно кожні 100 років западних капіталістів брие кацапня а вони і далі дути інвестують.
показати весь коментар
19.06.2024 16:29 Відповісти
ЧэЛенин с презрением говорил, что капиталисты продадут даже веревки, на которых их потом повесят.
Тем более розовые пони дальше своих маркетинговых планов ничего не видят.
показати весь коментар
19.06.2024 16:47 Відповісти
Ще б директора та головного інженера розстрілювали то взагалі б було зйбс.
показати весь коментар
19.06.2024 16:40 Відповісти
Хорошая идея! Толь бы местные моджахеды повреждали трансформаторы - без питания ни один завод не фурычит
показати весь коментар
19.06.2024 16:46 Відповісти
А в Україні, ані гончарук, ані шмигаль, за блокування, а не ЗРИВ ДОЗу з 2019 року, зовсім не покарані!!
Співпадіння чи Оманщина з московїї??
показати весь коментар
19.06.2024 16:56 Відповісти
Може, власники заводів скинуться і зроблять щось у стилі Джона Кеннеді.
Щоб путінський мозок розлетівся смачними шматками.
І зразу всім полегшає.
показати весь коментар
19.06.2024 20:08 Відповісти

