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Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську. ВIДЕО

Український безпілотник

У ніч на неділю, 29 вересня, у низці російських регіонів гриміли вибухи. Зокрема, їх було чути у Єйську (Краснодарський край, РФ) біля військового містечка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними видання, імовірно, по області вдарили безпілотники.

Видання також нагадує, що там розташовано аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито силами РЕБ було придушено безпілотник, який при падінні врізався в дерево та вибухнув - від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Губернатор запевняє, що постраждалих немає.

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У телеграм-каналах повідомляють про пожежу в районі аеродрому, втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Автор: 

безпілотник (4211) росія (65379) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+23
Будем надеяться, что правда...

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29.09.2024 07:29
+13
Та то таке.Треба щоб вся росія палала
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29.09.2024 07:28
+10
Надо атаковать аэродромы, откуда взлетают самолёты с ФАБами
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29.09.2024 07:39
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Та то таке.Треба щоб вся росія палала
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29.09.2024 07:28 Відповісти
опять обломки?
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29.09.2024 07:29 Відповісти
оні самиє-самиє висакаточниє в мірє...
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29.09.2024 07:47 Відповісти
ЧТОЖЕПРОІЗОШЛО ????
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29.09.2024 10:15 Відповісти
високоточні обломки
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29.09.2024 07:29 Відповісти
Будем надеяться, что правда...

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29.09.2024 07:29 Відповісти
Добре б якщо так. Але іранці ще можуть підкинути кілька - швидко і без зайвих бла бла
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29.09.2024 08:35 Відповісти
Починає з'являтись інформація. Таки схоже на правду. Чекаємо.
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29.09.2024 09:31 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C&rlz=1C1GGRV_ukUA1105UA1105&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Котлубань
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29.09.2024 09:32 Відповісти
Пишуть, що цієї ночі угадали у склад "кинжалів". Наводять кількість до 60 штук. Не знаю, чи правда це...
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29.09.2024 07:37 Відповісти
Прочмтав твій пердь, погоджуюсь
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29.09.2024 08:29 Відповісти
, ruski , chush - eta pro tvaiu mamu ! Po tebe vidno , takova dalbaioba visrat mozhet toka ruskaia natasha .....🤣
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29.09.2024 08:51 Відповісти
де пишуть? на паркані?
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29.09.2024 09:05 Відповісти
Нєвзоров у своєму телеграм-каналі.
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29.09.2024 09:43 Відповісти
Пишуть про приліт по аеродрому «Балтимор» в Єйську, де могли зберігатися ракети «Кинджал»
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29.09.2024 09:52 Відповісти
Надо атаковать аэродромы, откуда взлетают самолёты с ФАБами
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29.09.2024 07:39 Відповісти
И москвичей не обидеть, скучают они. Очень любят фейерверки
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29.09.2024 08:37 Відповісти
Або нічим, або союзнички не не дозволяють, бо їм подобається криваве реаліті шоу в Україні
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29.09.2024 08:37 Відповісти
Ейск как раз напротив Мариуполя находится. При коммунистах на "Комете" за трояк час пути было
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29.09.2024 08:34 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nochnoj-udar-razgrom-arsenalov-rf/ Олег Пономарь : НОЧНОЙ УДАР. РАЗГРОМ АРСЕНАЛОВ ВРАГА
Ночь на 29 сентября оказалась крайне беспокойной для России. Несколько беспилотников атаковали сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Операция, по данным украинских спецслужб, была направлена на уничтожение ключевых военных объектов, и это принесло значительные результаты.

Ейск: аэродром больше не существует
Одной из ключевых целей стал город Ейск в Краснодарском крае, где находится известный военный аэродром. По данным ГУР и СБУ, в результате удара беспилотников уничтожены ракеты Х-47 "Кинжал", в количестве 60 единиц. Это было одно из самых мощных поражений за последнее время - аэродром, по сути, перестал существовать. Ракеты, которые предназначались для другого военного объекта, не успели покинуть территорию. Вся техника была уничтожена "на ходу".

Волгоград: уничтожена установка иранских ракет
В Волгоградской области был поражен другой важный объект - иранская пусковая установка для баллистических ракет Fath-360, которую Россия недавно получила. Она была припрятана на складе, но не смогла пережить ночную атаку украинских беспилотников. Удар стал причиной детонации боеприпасов, эквивалентной тактическому ядерному взрыву, уничтожив 90% арсенала. Волгоградская область погрузилась в огненное зарево, которое было видно с расстояния нескольких километров.

Детали о генерале Дворникове
Согласно неподтвержденным данным, на аэродроме в Ейске был также ликвидирован генерал армии Александр Дворников, бывший командующий войсками Южного военного округа. Если эти сведения подтвердятся, это станет еще одним ударом по российскому командованию.

Последствия операции
Эта ночная операция Украины имеет далеко идущие последствия для российских военных логистических цепочек. Уничтожение арсеналов, таких как в Ейске и Котлубани, серьёзно подорвало возможности российских сил в этих регионах. Официальные российские источники сообщают о минимальных разрушениях от атак дронов, однако многочисленные свидетельства из видео и сообщений жителей указывают на совершенно другую картину.
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29.09.2024 11:23 Відповісти
Е-е-ейск хали-гали! 🕺
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29.09.2024 12:26 Відповісти
 
 