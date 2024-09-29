Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську. ВIДЕО

У ніч на неділю, 29 вересня, у низці російських регіонів гриміли вибухи. Зокрема, їх було чути у Єйську (Краснодарський край, РФ) біля військового містечка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними видання, імовірно, по області вдарили безпілотники.

Видання також нагадує, що там розташовано аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито силами РЕБ було придушено безпілотник, який при падінні врізався в дерево та вибухнув - від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Губернатор запевняє, що постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область, виникла пожежа під Новошахтинськом. ВIДЕО

У телеграм-каналах повідомляють про пожежу в районі аеродрому, втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.