Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську. ВIДЕО
У ніч на неділю, 29 вересня, у низці російських регіонів гриміли вибухи. Зокрема, їх було чути у Єйську (Краснодарський край, РФ) біля військового містечка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
За даними видання, імовірно, по області вдарили безпілотники.
Видання також нагадує, що там розташовано аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито силами РЕБ було придушено безпілотник, який при падінні врізався в дерево та вибухнув - від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Губернатор запевняє, що постраждалих немає.
У телеграм-каналах повідомляють про пожежу в районі аеродрому, втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.
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Ночь на 29 сентября оказалась крайне беспокойной для России. Несколько беспилотников атаковали сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Операция, по данным украинских спецслужб, была направлена на уничтожение ключевых военных объектов, и это принесло значительные результаты.
Ейск: аэродром больше не существует
Одной из ключевых целей стал город Ейск в Краснодарском крае, где находится известный военный аэродром. По данным ГУР и СБУ, в результате удара беспилотников уничтожены ракеты Х-47 "Кинжал", в количестве 60 единиц. Это было одно из самых мощных поражений за последнее время - аэродром, по сути, перестал существовать. Ракеты, которые предназначались для другого военного объекта, не успели покинуть территорию. Вся техника была уничтожена "на ходу".
Волгоград: уничтожена установка иранских ракет
В Волгоградской области был поражен другой важный объект - иранская пусковая установка для баллистических ракет Fath-360, которую Россия недавно получила. Она была припрятана на складе, но не смогла пережить ночную атаку украинских беспилотников. Удар стал причиной детонации боеприпасов, эквивалентной тактическому ядерному взрыву, уничтожив 90% арсенала. Волгоградская область погрузилась в огненное зарево, которое было видно с расстояния нескольких километров.
Детали о генерале Дворникове
Согласно неподтвержденным данным, на аэродроме в Ейске был также ликвидирован генерал армии Александр Дворников, бывший командующий войсками Южного военного округа. Если эти сведения подтвердятся, это станет еще одним ударом по российскому командованию.
Последствия операции
Эта ночная операция Украины имеет далеко идущие последствия для российских военных логистических цепочек. Уничтожение арсеналов, таких как в Ейске и Котлубани, серьёзно подорвало возможности российских сил в этих регионах. Официальные российские источники сообщают о минимальных разрушениях от атак дронов, однако многочисленные свидетельства из видео и сообщений жителей указывают на совершенно другую картину.