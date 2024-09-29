Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи лунали у Краснодарському краї, Воронезькій, Волгоградській та Ростовській областях. ФОТО

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 29 вересня силами російської ППО нібито було перехоплено 125 українських безпілотників.

Повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 67 БПЛА начебто були перехоплені та знищені над територією Волгоградської області, 17 - над територією Бєлгородської, 17 - над територією Воронезької, 18 - над територією Ростовської області, по одному над територіями Брянської та Курської областей та Краснодарського краю, ще 3 - над акваторією Азовського моря.

Про наслідки атаки Міноборони РФ нічого не повідомляє.

Де лунали вибухи в Росії?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську.

Також відомо, що безпілотники вночі атакували Воронезьку область. Губернатор регіону повідомив про кілька збитих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що чули не менше 10 вибухів. За даними ASTRA, після вибухів горить ліс.

Також про вибухи та пожежу після атаки БПЛА повідомляють жителі Волгоградської області. За їхніми даними, видно пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району.

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Окрім того, у Цимлянську Ростовській області теж чули вибухи. Про вибухи також повідомляли мешканці Волгодонська та інших населених пунктів Ростовської області. Місцеві паблики пишуть про пожежу у селі Самарське Азовського району.