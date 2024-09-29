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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи лунали у Краснодарському краї, Воронезькій, Волгоградській та Ростовській областях. ФОТО

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 29 вересня силами російської ППО нібито було перехоплено 125 українських безпілотників. 

Повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 67 БПЛА начебто були перехоплені та знищені над територією Волгоградської області, 17 - над територією Бєлгородської, 17 - над територією Воронезької, 18 - над територією Ростовської області, по одному над територіями Брянської та Курської областей та Краснодарського краю, ще 3 - над акваторією Азовського моря.

Про наслідки атаки Міноборони РФ нічого не повідомляє.

Де лунали вибухи в Росії?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську.

Також відомо, що безпілотники вночі атакували Воронезьку область. Губернатор регіону повідомив про кілька збитих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що чули не менше 10 вибухів. За даними ASTRA, після вибухів горить ліс.

Також про вибухи та пожежу після атаки БПЛА повідомляють жителі Волгоградської області. За їхніми даними, видно пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом

Волгоград пожежа
Волгоград пожежа

Окрім того, у Цимлянську Ростовській області теж чули вибухи. Про вибухи також повідомляли мешканці Волгодонська та інших населених пунктів Ростовської області. Місцеві паблики пишуть про пожежу у селі Самарське Азовського району.

Автор: 

безпілотник (4211) вибух (4484) Міноборони рф (709) Удари по РФ (294)


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Схоже, ядерна доктрина знов потребує уточнення...
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29.09.2024 08:12 Відповісти
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29.09.2024 08:24 Відповісти
Ядерна доктрина вже наповнилася коричневим занепокоєнням і потребує повної заміни.
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29.09.2024 09:09 Відповісти
сподіваюсь знову прилетіло на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B040 Цимлянську нафтобазу.
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29.09.2024 08:20 Відповісти
🔥 Аеродром у Ейську горить після прильоту БПЛА «Обломок» - деякі ЗМІ пишуть, що там русня зберігала «Кинджали»
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29.09.2024 08:28 Відповісти
125 штук? Та якби...
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29.09.2024 09:40 Відповісти
Безпілотники фігня, а от уламки!
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29.09.2024 09:48 Відповісти
 
 