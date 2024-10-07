В окупованому Криму вночі лунали вибухи: горить нафтобаза у Феодосії. ВIДЕО

Після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

Влада окупованому Криму підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".

Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії - це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники. Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

Зазначається, що нафтобаза, що горить у Феодосії, найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Обсяг резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів.

Загалом на півострові два таких термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Нафтобаза розташована на східному краю Феодосії, недалеко від селища Берегове, де і знято перше відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Воронезькій області РФ дрон упав на територію нафтобази, виникла пожежа. ВIДЕО