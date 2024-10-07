УКР
В окупованому Криму вночі лунали вибухи: горить нафтобаза у Феодосії. ВIДЕО

Після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

Влада окупованому Криму підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".

Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії - це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники. Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

Зазначається, що нафтобаза, що горить у Феодосії, найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Обсяг резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів.

Загалом на півострові два таких термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Нафтобаза розташована на східному краю Феодосії, недалеко від селища Берегове, де і знято перше відео. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Воронезькій області РФ дрон упав на територію нафтобази, виникла пожежа. ВIДЕО

сподіваюсь, що туди прилетів не дрончік, а вже КР.
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів (об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів);. Загалом на півострові два такі термінали, другий розміщений у Севастополі.
На НФТ повно інфраструктури, яку можно планомірно "довбати" - вантажні залізничні естакади з фронтом вантажно-розвантажувальних операцій на 90 вагонних цистерн, насосні станції з продуктивністю трохи більше 1500 тонн/година. У морі на двох рейдових пунктах можуть бути ошвартовані танкери водотоннажністю 110 та 80 тисяч тонн з осадкою суден у 12,5 та 11,5 м для навантаження і розвантаження.
Феодосійський нафтоперевалочний термінал зручніший для логістикі, ніж Севастопольський, оскільки рівновіддалений від більшості районів півострова. Ураження цього об'єкта погіршить і скоротить у рази постачання паливом російських військ, що неминуче позначиться на їх маневреності та боєздатності загалом. Останній раз "обломкі" дрона прилітали на ФНТ на початку березня цього року.
07.10.2024 07:09 Відповісти
Красота!
07.10.2024 06:44 Відповісти
Так її треба тікати з Криму, а пальне тютю, а власним пешком тікати то багато на себе не навьючити, тому переживає.
07.10.2024 07:44 Відповісти
Красота!
07.10.2024 06:44 Відповісти
От і хай палає..
07.10.2024 06:49 Відповісти
О-0-0... Нарешті! Надіюся - палаюче паливо пішло вниз по схилу, у напрямку порту.....
07.10.2024 08:02 Відповісти
як такого порту там нема, там увесь берег це житлова та комерційна забудова аж до самої берегової лінії. Горіти буде на теріторії терміналу, бо там рівненько, і текти не буде, бо встигне горіти на місці, і до того ж є обваловка теріторії.
07.10.2024 09:47 Відповісти
Ти мені будеш розказувать? Я служив у Феодосії..... І частенько проїжджав повз ту нафтобазу.....
07.10.2024 10:56 Відповісти
а, ну мабуть після того порт знесли нахєр, і замість нього побудували пляжі з готелями і пансіонатами.
07.10.2024 11:03 Відповісти
А я сказав, що в прибережній смузі нема житлової забудови? Однак пірси та інші портові споруди на березі - в наявності... Бо саме через них ведеться, зокрема, і транспортування палива до бази і назад...
07.10.2024 11:15 Відповісти
нема там ніякого порту, там рівна берегова лінія з пляжами. Транспортування палива на ФНТ здійснюється з рейду, без причалів у прибережній смузі, бо танкери на 80-100 тисяч тон з осадкою 12 метрів там не можуть підійти до берега.
07.10.2024 11:27 Відповісти
Уроды, уроды...))))
07.10.2024 06:58 Відповісти
07.10.2024 06:59 Відповісти
Орчиха еще и недовольна!)))
07.10.2024 07:36 Відповісти
А чого вона переживає ? То шо її нафтобаза ?
07.10.2024 07:37 Відповісти
Так її треба тікати з Криму, а пальне тютю, а власним пешком тікати то багато на себе не навьючити, тому переживає.
07.10.2024 07:44 Відповісти
Український дрончік
прилетів на базу
-прилетів на базу
-вибухнув відразу
07.10.2024 08:07 Відповісти
Не беспилотник страшен, но обломки. Сбивающих бутылить за измену.
07.10.2024 08:13 Відповісти
Опять курили.
07.10.2024 08:16 Відповісти
Звідки в цапів стільки палива? НПЗ працюють? Українцям пуйло заборонив бити по НПЗ?
07.10.2024 09:00 Відповісти
от уроди...
попали, спалили свою нафтобазу...
а тобі, ****, яке діло???
07.10.2024 10:15 Відповісти
вони самі себе обстрілювали.
07.10.2024 21:39 Відповісти
 
 