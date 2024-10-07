В окупованому Криму вночі лунали вибухи: горить нафтобаза у Феодосії. ВIДЕО
Після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.
Влада окупованому Криму підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".
Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії - це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники. Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.
Зазначається, що нафтобаза, що горить у Феодосії, найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Обсяг резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів.
Загалом на півострові два таких термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Нафтобаза розташована на східному краю Феодосії, недалеко від селища Берегове, де і знято перше відео.
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів (об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів);. Загалом на півострові два такі термінали, другий розміщений у Севастополі.
На НФТ повно інфраструктури, яку можно планомірно "довбати" - вантажні залізничні естакади з фронтом вантажно-розвантажувальних операцій на 90 вагонних цистерн, насосні станції з продуктивністю трохи більше 1500 тонн/година. У морі на двох рейдових пунктах можуть бути ошвартовані танкери водотоннажністю 110 та 80 тисяч тонн з осадкою суден у 12,5 та 11,5 м для навантаження і розвантаження.
Феодосійський нафтоперевалочний термінал зручніший для логістикі, ніж Севастопольський, оскільки рівновіддалений від більшості районів півострова. Ураження цього об'єкта погіршить і скоротить у рази постачання паливом російських військ, що неминуче позначиться на їх маневреності та боєздатності загалом. Останній раз "обломкі" дрона прилітали на ФНТ на початку березня цього року.
