У Воронезькій області РФ дрон упав на територію нафтобази, виникла пожежа. ВIДЕО

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що в Аннінському районі засоби радіоелектронної боротьби придушили українські безпілотники, при цьому один із них упав на територію нафтобази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

У результаті, за даними Гусєва, загорілася порожня цистерна.

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - написав він у телеграмі.

