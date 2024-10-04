УКР
У Воронезькій області РФ дрон упав на територію нафтобази, виникла пожежа. ВIДЕО

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що в Аннінському районі засоби радіоелектронної боротьби придушили українські безпілотники, при цьому один із них упав на територію нафтобази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Скрін

У результаті, за даними Гусєва, загорілася порожня цистерна.

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - написав він у телеграмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО

+22
"Обломки" наших БПЛА підпалюють цілі підземні арсенали на нафтобази... Від "подавленого средствами РЕБ" і "упавшего" БПЛА (точно на нафтобазу) "пуста" цистерна горить так, що заграву видно за кілька кілометрів і туди зігнали кілька пожежних розрахунків, щоб ту "пусту" цистерну потушить.....
А що ж бууде, коли ми навчимося бить по Росії ЦІЛИМИ БПЛА? Москву рознесе вибухом, порівняним з ядерним?!!!
04.10.2024 06:31 Відповісти
+8
Эффект есть когда НПЗ горят.
04.10.2024 06:43 Відповісти
+6
Я чомусь думав, що метал, з якого зроблені пусті цистерни-не горить. Напевно помилявся.
04.10.2024 08:22 Відповісти
Цілий БПЛА?То було б дуже жорстоко.
04.10.2024 06:37 Відповісти
Ну і що? В кацапів палива стало менше?! Та ні на фронті, ні на цінах ні на торгівлі це мало позначається. А вони вдарили по Полтаві і у нас зразу більше 60-ти трупів. До задниці такі пуляння, нажаль.
04.10.2024 06:40 Відповісти
Просто у Буданова есть какая-то очень странная фиксация на нефтебазах, прям фетиш у него на них какой-то! А так ты прав, эти удары ни на что не влияют, просто Буданову и ко надо хоть какую-то учетность показывать Зеленскому и выдавать это за потужну победу!
04.10.2024 07:14 Відповісти
ви не прави оба.
весь кацапстан , нужно спалити
04.10.2024 08:43 Відповісти
все неправда - кацапська нафтобаза збила таки український дрон і впали обломки...
04.10.2024 06:42 Відповісти
Чому порожня цистерна горіла ? Мабуть там було ліве паливо.
04.10.2024 08:16 Відповісти
загоряння порожньоі цистерни? автор цього формулювання явно херачить водяру з порожньої пляшки.
04.10.2024 08:45 Відповісти
дрон просто упал и "пустая цистерна горит..."
04.10.2024 09:09 Відповісти
Та то дрон із собою пусту цистерну притягнув....
04.10.2024 09:42 Відповісти
 
 