У Воронезькій області РФ дрон упав на територію нафтобази, виникла пожежа. ВIДЕО
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що в Аннінському районі засоби радіоелектронної боротьби придушили українські безпілотники, при цьому один із них упав на територію нафтобази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
У результаті, за даними Гусєва, загорілася порожня цистерна.
"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - написав він у телеграмі.
Топ коментарі
+22 Яр Холодний
показати весь коментар04.10.2024 06:31 Відповісти Посилання
+8 govtva
показати весь коментар04.10.2024 06:43 Відповісти Посилання
+6 Alex O #513819
показати весь коментар04.10.2024 08:22 Відповісти Посилання
А що ж бууде, коли ми навчимося бить по Росії ЦІЛИМИ БПЛА? Москву рознесе вибухом, порівняним з ядерним?!!!
весь кацапстан , нужно спалити