В Воронежской области РФ дрон упал на территорию нефтебазы, возник пожар. ВИДЕО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что в Аннинском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, при этом один из них упал на территорию нефтебазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

В результате, по данным Гусева, загорелась пустая цистерна.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в телеграмме.

+22
"Обломки" наших БПЛА підпалюють цілі підземні арсенали на нафтобази... Від "подавленого средствами РЕБ" і "упавшего" БПЛА (точно на нафтобазу) "пуста" цистерна горить так, що заграву видно за кілька кілометрів і туди зігнали кілька пожежних розрахунків, щоб ту "пусту" цистерну потушить.....
А що ж бууде, коли ми навчимося бить по Росії ЦІЛИМИ БПЛА? Москву рознесе вибухом, порівняним з ядерним?!!!
04.10.2024 06:31 Ответить
+8
Эффект есть когда НПЗ горят.
04.10.2024 06:43 Ответить
+6
Я чомусь думав, що метал, з якого зроблені пусті цистерни-не горить. Напевно помилявся.
04.10.2024 08:22 Ответить
04.10.2024 06:31 Ответить
Цілий БПЛА?То було б дуже жорстоко.
04.10.2024 06:37 Ответить
Ну і що? В кацапів палива стало менше?! Та ні на фронті, ні на цінах ні на торгівлі це мало позначається. А вони вдарили по Полтаві і у нас зразу більше 60-ти трупів. До задниці такі пуляння, нажаль.
04.10.2024 06:40 Ответить
04.10.2024 06:43 Ответить
Просто у Буданова есть какая-то очень странная фиксация на нефтебазах, прям фетиш у него на них какой-то! А так ты прав, эти удары ни на что не влияют, просто Буданову и ко надо хоть какую-то учетность показывать Зеленскому и выдавать это за потужну победу!
04.10.2024 07:14 Ответить
ви не прави оба.
весь кацапстан , нужно спалити
04.10.2024 08:43 Ответить
все неправда - кацапська нафтобаза збила таки український дрон і впали обломки...
04.10.2024 06:42 Ответить
Чому порожня цистерна горіла ? Мабуть там було ліве паливо.
04.10.2024 08:16 Ответить
04.10.2024 08:22 Ответить
загоряння порожньоі цистерни? автор цього формулювання явно херачить водяру з порожньої пляшки.
04.10.2024 08:45 Ответить
дрон просто упал и "пустая цистерна горит..."
04.10.2024 09:09 Ответить
Та то дрон із собою пусту цистерну притягнув....
04.10.2024 09:42 Ответить
 
 