В Воронежской области РФ дрон упал на территорию нефтебазы, возник пожар. ВИДЕО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что в Аннинском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, при этом один из них упал на территорию нефтебазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

В результате, по данным Гусева, загорелась пустая цистерна.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в телеграмме.

