Спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" после удара украинских дронов. ФОТО

Появились первые спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области РФ после удара украинских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Украина, возможно, уже пыталась атаковать авиабазу Борисоглебск в Воронежской области во второй половине сентября. Спутниковые снимки аэродрома Борисоглебск показывают следы пожара, который произошел еще до удара украинских беспилотников минувшей ночью, между 19 и 22 сентября.





На снимках 3 октября видно несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы, однако постройки выглядят неповрежденными.

Напомним, ночью 3 октября дроны СБУ, ССО и Сил обороны атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Целью удара были склады с КАБами, стоянка самолетов Су-35 и Су-34, а также местах хранения авиационного топлива на аэродроме.

