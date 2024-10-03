РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Фото Война
15 740 18

Спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" после удара украинских дронов. ФОТО

Появились первые спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области РФ после удара украинских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Украина, возможно, уже пыталась атаковать авиабазу Борисоглебск в Воронежской области во второй половине сентября. Спутниковые снимки аэродрома Борисоглебск показывают следы пожара, который произошел еще до удара украинских беспилотников минувшей ночью, между 19 и 22 сентября.

військовий аеродром Борісоглєбськ РФ
військовий аеродром Борісоглєбськ РФ

На снимках 3 октября видно несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы, однако постройки выглядят неповрежденными.

Військовий аеродром Борисоглєбськ після атаки дронів

Напомним, ночью 3 октября дроны СБУ, ССО и Сил обороны атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Целью удара были склады с КАБами, стоянка самолетов Су-35 и Су-34, а также местах хранения авиационного топлива на аэродроме.

Смотрите также: Последствия удара дронов по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. ФОТО

Автор: 

россия (96899) аэродром (314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Таке враження, що горіла суха трава, а КАБи вони мають взриватися, якщо вони зроблені не з фанери!
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
+7
шо то вже вдруге покраечку..по травке..
показать весь комментарий
03.10.2024 22:35 Ответить
+4
Солому попалили і досить...
показать весь комментарий
03.10.2024 22:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і де світлини?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:47 Ответить
загружаються, не поспішайте...
показать весь комментарий
03.10.2024 21:49 Ответить
Там гарно прилетіло...є фото,палає як
треба
показать весь комментарий
03.10.2024 21:48 Ответить
Таке враження, що горіла суха трава, а КАБи вони мають взриватися, якщо вони зроблені не з фанери!
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
Так і є
показать весь комментарий
03.10.2024 22:18 Ответить
"З'явились перші супутникові знімки ТРАВИ військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів. "
показать весь комментарий
04.10.2024 02:03 Ответить
шо то вже вдруге покраечку..по травке..
показать весь комментарий
03.10.2024 22:35 Ответить
Долетіти і по траві попасти ?…..)
показать весь комментарий
04.10.2024 00:51 Ответить
Солому попалили і досить...
показать весь комментарий
03.10.2024 22:58 Ответить
жодного пошкодженого літака!
показать весь комментарий
03.10.2024 23:15 Ответить
Кацап не стесняется учиться у изральцев - увидели стаю дронов в направлении своего гадючника, сразу подняли все самолеты в воздух. Переждали и сели обратно или на близлежащих
показать весь комментарий
03.10.2024 23:29 Ответить
Кацапи РЕБ підкрутили або посилили ППО. Або і те, і те.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:31 Ответить
Пароль - бомба, атвєт - барісаглєбск (с) к/ф "Бумбараш". Мдє, я вже старий, як гівно мамонта, тут мабудь вже ніхто того савєйського кіно і не бачив...
показать весь комментарий
04.10.2024 00:15 Ответить
Ходят кони над рекою
Ищут кони водопою ...
показать весь комментарий
04.10.2024 07:33 Ответить
Знову лажа.🥴
показать весь комментарий
04.10.2024 00:25 Ответить
Цікаво а скільки коштувало зпалення трави і якогось приміщення!
показать весь комментарий
04.10.2024 09:27 Ответить
ПОТУЖНО...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:47 Ответить
 
 