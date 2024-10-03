РУС
Дроны СБУ атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Там были КАБы и самолеты, - источник. ВИДЕО+ФОТО

Ночью дроны СБУ, ССО и Сил обороны ударили по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также местам хранения авиационного топлива на аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Именно из Воронежской области российские войска запускают КАБы по Украине.

В сети россияне писали о работе ПВО, пролетах большого количества БПЛА и взрывах. Также известно о пожаре в районе аэродрома. Спутники зафиксировали 4 очага пожаров на "Борисоглебске".

Напомним, 3 октября 2024 года Минобороны РФ заявило о якобы сбивании над российскими регионами 113 украинских беспилотников.

Конструктору российских дронов-камикадзе "Ланцет" Захарову сообщено о подозрении, - СБУ

Дрони СБУ та ССО атакували аеродром "Борисоглебск" у Росії
россия (96899) СБУ (20313) ССО (558)
+25
++
Привіт транспотній авіації. ПІДОРИ
03.10.2024 16:44 Ответить
+12
03.10.2024 16:49 Ответить
+9
Жаль не на голову суке.
03.10.2024 16:45 Ответить
++
Привіт транспотній авіації. ПІДОРИ
03.10.2024 16:44 Ответить
Жаль не на голову суке.
03.10.2024 16:45 Ответить
Самолет и КАБы это то что позволяет врагу постоянно наступать и захватывать так что трата ресурсов на уничтожение аэродромов оправдана. Но у меня есть пара вопросов. Почему не атакуется керченский мост и куда подевалась разработка двухлетней уже давности - подводный дрон Маричка.
03.10.2024 16:46 Ответить
міст надто захищений.ось на днях передавали,що знову якийсь захист поставили.А про знищення мосту ми вже чуємо на протязі всієї війни.
03.10.2024 16:48 Ответить
До того як його захистили було достатньо часу. Нам просто не скажуть правду. Чи то закрили проєкт чи не хочуть чи не фінансують. Хм просто пох. Вони не вважають за потрібне щось народу розповізти. От і все.
03.10.2024 16:53 Ответить
А не треба бути фахівцем щоб розуміти що підводний дрон Марічка саме те що треба. Але чомусь півтора роки ні слова про нього в ЗМІ. Я не здивуюсь якщо скоро його почнуть застосовувать але вже буде пізно. Бо чекали спеціально поки кацапи понатикають сваї.
03.10.2024 17:06 Ответить
В'ється, наче змійка,
неспокійна річка,
Тулиться близенько до підніжжя гір.
А на тому боці, там живе Марічка,
В хаті, що сховалась у зелений бір

Всьому свій час...
03.10.2024 16:52 Ответить
Недавно дививсь фахівця по мостам. Він каже, що враження перекриття нічого не дає. Кацапи менше чим за місяць відбудують. Треба зносити опори. А вони такі, що тільки ядерним зарядом їх можна порушити. Нажаль забув хто цей фахівець і як його звати.
03.10.2024 16:56 Ответить
не атакують, бо він вже має великого значення для військової логістики Криму (хіба що можно особовий склад підвозити), але як путінський фетіш, відтягує значні сили морських засобів, авіації і особливо ППО. Тому поки хай граються у бони, баржі з "торами", "тунці" та патрульну авіацію. Я вже не кажу про С-300\400, які могли би бути ближче до ЛБЗ, а не стояти сьогодні у Керчі та Тамані. Тому він зараз виконує роль "нейтралізації" частини російської військової спроможності. Всьому є свій час і слушний момент.
03.10.2024 17:15 Ответить
*не має
03.10.2024 17:16 Ответить
чому не атакуються заводи що виробляють каби? ось що найважливіше!!
показать весь комментарий
03.10.2024 16:49 Ответить
Звикайте , кончені московіти , по бабахам на своій кацапській
землі і це тільки початок 🤬
03.10.2024 17:09 Ответить
Опа, які хатинки у кацапів європейські. Це десь під Масквою, чи що? Занадто розкішно для кацапської дєрєвні.
03.10.2024 17:43 Ответить
це приватний сектор міста, у Борисоглєбську живе дохєра високооплачуваних військових і воєнспеців.
03.10.2024 17:54 Ответить
там у сімнадцяти кілометрах на захід від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 аеродрому Борисоглєбськ є майданчик https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B024 "Воронеж-45" . Це була база зберігання ракетно-артиллерійського озброєння, "Объект 387", він же "Воронеж-45" (в/ч 14254), 12-го головного управління міноборони РФ. Це була діюча база зберігання ядерного озброєння, одна з 12. За неофіційною інформацією цей склад був призначений для зберігання саме тактичного ядерного озброєння. Майже впевнений, що зараз він використовується як оперативний арсенал для накопичення і перекидання артилерійського та ракетного озброєння.
Та і взагалі у тому Борисоглєбську дохєра військових цілей, починаючи від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 ВУНЦ ваздушна-кацмічєскіх сіл і закінчуючи https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 711-м авіазаводом .
03.10.2024 17:50 Ответить
Кацапи доблєсно збили всі безпілотники. Слава українським ОБЛОМКАМ! 😁
03.10.2024 18:44 Ответить
гдерьмака краще б атакували
03.10.2024 19:01 Ответить
може це знову траву випалюють?
03.10.2024 19:25 Ответить
03.10.2024 19:30 Ответить
 
 