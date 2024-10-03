Дроны СБУ атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Там были КАБы и самолеты, - источник. ВИДЕО+ФОТО
Ночью дроны СБУ, ССО и Сил обороны ударили по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также местам хранения авиационного топлива на аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Именно из Воронежской области российские войска запускают КАБы по Украине.
В сети россияне писали о работе ПВО, пролетах большого количества БПЛА и взрывах. Также известно о пожаре в районе аэродрома. Спутники зафиксировали 4 очага пожаров на "Борисоглебске".
Напомним, 3 октября 2024 года Минобороны РФ заявило о якобы сбивании над российскими регионами 113 украинских беспилотников.
Та і взагалі у тому Борисоглєбську дохєра військових цілей, починаючи від https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 ВУНЦ ваздушна-кацмічєскіх сіл і закінчуючи https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B021 711-м авіазаводом .