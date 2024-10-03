Дроны СБУ атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Там были КАБы и самолеты, - источник. ВИДЕО+ФОТО

Ночью дроны СБУ, ССО и Сил обороны ударили по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также местам хранения авиационного топлива на аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Именно из Воронежской области российские войска запускают КАБы по Украине.

В сети россияне писали о работе ПВО, пролетах большого количества БПЛА и взрывах. Также известно о пожаре в районе аэродрома. Спутники зафиксировали 4 очага пожаров на "Борисоглебске".

Напомним, 3 октября 2024 года Минобороны РФ заявило о якобы сбивании над российскими регионами 113 украинских беспилотников.

Также читайте: Конструктору российских дронов-камикадзе "Ланцет" Захарову сообщено о подозрении, - СБУ



