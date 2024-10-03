Конструктору российских дронов-камикадзе "Ланцет" Захарову сообщено о подозрении, - СБУ

Владельцу и главному конструктору российской компании ZALA Aero Group Александру Захарову, который производит БПЛА для войны против Украины, сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Предприятие, базирующееся в Ижевске, является одним из крупнейших производителей боевых дронов для военных формирований РФ.

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании Захарова - дроны типа "Ланцет", а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

С начала полномасштабного вторжения РФ предприятие изготовило почти 5 тыс. БПЛА.

"Обычно враг использует "ланцеты" как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов. Таким образом, эти беспилотники стали неотъемлемой частью российского военного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Так, Захарову сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

