РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9892 посетителя онлайн
Новости
3 282 21

Конструктору российских дронов-камикадзе "Ланцет" Захарову сообщено о подозрении, - СБУ

Виробнику Ланцетів Захарову повідомлено про підозру

Владельцу и главному конструктору российской компании ZALA Aero Group Александру Захарову, который производит БПЛА для войны против Украины, сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Предприятие, базирующееся в Ижевске, является одним из крупнейших производителей боевых дронов для военных формирований РФ.

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании Захарова - дроны типа "Ланцет", а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

Также читайте: Депортировали более 30 украинских детей в РФ: Главарю террористов "ДНР" Пушилину и его сообщницам объявили подозрения, - СБУ

С начала полномасштабного вторжения РФ предприятие изготовило почти 5 тыс. БПЛА.

"Обычно враг использует "ланцеты" как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов. Таким образом, эти беспилотники стали неотъемлемой частью российского военного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Так, Захарову сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Издевался над пленными военными с "Азовстали": Сообщено о подозрении "подполковнику полиции ДНР"

Автор: 

беспилотник (4105) россия (96899) СБУ (20313) подозрение (557)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ланцет - це ж ізраільськии виріб а на рашці копіі
показать весь комментарий
03.10.2024 13:11 Ответить
+5
Чому він ще не у кабзона ?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:15 Ответить
+5
Росія вже понад 10 років виробляє безпілотники «Форпост», «Ланцет», Hero-400ec, Bird Eye-400, Searcher і «Застава» за ліцензією Ізраїлю. Про це https://zn.ua/ukr/WORLD/posol-izrajilju-v-ukrajini-mikhael-brodskij-izrajil-uzhe-desjatki-rokiv-rozrakhovuje-vikljuchno-na-sebe-vpevnenij-ukrajina-prijde-do-toho-zh-samoho.html в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Хто в нас там конструктор, в Ізраїлі?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ланцет - це ж ізраільськии виріб а на рашці копіі
показать весь комментарий
03.10.2024 13:11 Ответить
"Шахед" - це англійська розробка і виріб спеціально для Ірану, незважаючи на санкції.

А зараз англійці розбираються як це так могло статися?!

Уся електронна начинка ракет російсько-фашистських окупантів - від США.

Привід задуматися.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:29 Ответить
І до ворожки не ходи - все купляється за гроші а шо не можна купити за гроші - купляється за великі гроші
показать весь комментарий
03.10.2024 13:32 Ответить
Але не забувайте, корупція тільки в Україні.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:42 Ответить
Напевне недостатньо крутий виявився для *уйла.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:15 Ответить
Підозра надійшла від Украіни , а не ху@ла
показать весь комментарий
03.10.2024 13:59 Ответить
Чому він ще не у кабзона ?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:15 Ответить
іпать сбу у нас грозне
показать весь комментарий
03.10.2024 13:18 Ответить
Підітріться своєю підозрою.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:19 Ответить
Росія вже понад 10 років виробляє безпілотники «Форпост», «Ланцет», Hero-400ec, Bird Eye-400, Searcher і «Застава» за ліцензією Ізраїлю. Про це https://zn.ua/ukr/WORLD/posol-izrajilju-v-ukrajini-mikhael-brodskij-izrajil-uzhe-desjatki-rokiv-rozrakhovuje-vikljuchno-na-sebe-vpevnenij-ukrajina-prijde-do-toho-zh-samoho.html в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Хто в нас там конструктор, в Ізраїлі?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:19 Ответить
Думаю це вже вирок цьому гаду, чекаємо некролога на московії.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:20 Ответить
Лучше бы его и его всю родню отправить к кобзону. А на ваши резолюции ему насрать
показать весь комментарий
03.10.2024 13:29 Ответить
осб туи повинен щось робити Буданов, але йому немає коли, бо відосики пилить.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:37 Ответить
на мавика ще поруште справу. а ще краще на китай.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:35 Ответить
Такі підозри має приносити ракета "Паляниця" прямо до сортиру, де засідає цей конструктор.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:49 Ответить
Блд, СБУ більше займатися нічим?! Вже почали як СК росії порушувати дірнуваті кримінальні справи...
показать весь комментарий
03.10.2024 13:50 Ответить
Молодці всі - ізраельтяни, англійці, амереканці! Торгують винаходами, ліцензіями, мікросхемами до зброї, з диктаторами та вбивцями. Ну, а як? Торгівля ж повинна процвітати і головне - щоб ніякої ескалації...
показать весь комментарий
03.10.2024 14:15 Ответить
Замість пустопорожніх підозр таким типам захват в заручники їхніх дружин, дітей, батьків. десь же вони криваві гроші проїдають на закордонах. Маю сумнів що весь час на Валдаї чи в Сочі. Душіть їхніх родичів по Тайландам і Борнео. І так щоб було зрозуміло за що.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:29 Ответить
Жах!!! Він вже зіпсував штанці!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:16 Ответить
Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" по всей видимости как-то *****.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:26 Ответить
А можна підозру нашим чінушам. які в нас Ланцет не зробили?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:32 Ответить
 
 