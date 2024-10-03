УКР
Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

Виробнику Ланцетів Захарову повідомлено про підозру

Власнику та головному конструктору російської компанії ZALA Aero Group Олександру Захарову, який виготовляє БПЛА для війни проти України, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Підприємство, що базується в Іжевську, є одним із найбільших виробників бойових дронів для військових формувань РФ.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

Також дивіться: Українські захисники протягом місяця знищили 37 ворожих БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство виготовило майже 5 тис. БПЛА.

"Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів. Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Так, Захарову повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів

безпілотник (4718) росія (67242) СБУ (13252) підозра (850)
Топ коментарі
+5
Ланцет - це ж ізраільськии виріб а на рашці копіі
показати весь коментар
03.10.2024 13:11 Відповісти
+5
Чому він ще не у кабзона ?
показати весь коментар
03.10.2024 13:15 Відповісти
+5
Росія вже понад 10 років виробляє безпілотники «Форпост», «Ланцет», Hero-400ec, Bird Eye-400, Searcher і «Застава» за ліцензією Ізраїлю. Про це https://zn.ua/ukr/WORLD/posol-izrajilju-v-ukrajini-mikhael-brodskij-izrajil-uzhe-desjatki-rokiv-rozrakhovuje-vikljuchno-na-sebe-vpevnenij-ukrajina-prijde-do-toho-zh-samoho.html в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Хто в нас там конструктор, в Ізраїлі?
показати весь коментар
03.10.2024 13:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ланцет - це ж ізраільськии виріб а на рашці копіі
показати весь коментар
03.10.2024 13:11 Відповісти
"Шахед" - це англійська розробка і виріб спеціально для Ірану, незважаючи на санкції.

А зараз англійці розбираються як це так могло статися?!

Уся електронна начинка ракет російсько-фашистських окупантів - від США.

Привід задуматися.
показати весь коментар
03.10.2024 13:29 Відповісти
І до ворожки не ходи - все купляється за гроші а шо не можна купити за гроші - купляється за великі гроші
показати весь коментар
03.10.2024 13:32 Відповісти
Але не забувайте, корупція тільки в Україні.
показати весь коментар
04.10.2024 09:42 Відповісти
Напевне недостатньо крутий виявився для *уйла.
показати весь коментар
03.10.2024 13:15 Відповісти
Підозра надійшла від Украіни , а не ху@ла
показати весь коментар
03.10.2024 13:59 Відповісти
Чому він ще не у кабзона ?
показати весь коментар
03.10.2024 13:15 Відповісти
іпать сбу у нас грозне
показати весь коментар
03.10.2024 13:18 Відповісти
Підітріться своєю підозрою.
показати весь коментар
03.10.2024 13:19 Відповісти
Росія вже понад 10 років виробляє безпілотники «Форпост», «Ланцет», Hero-400ec, Bird Eye-400, Searcher і «Застава» за ліцензією Ізраїлю. Про це https://zn.ua/ukr/WORLD/posol-izrajilju-v-ukrajini-mikhael-brodskij-izrajil-uzhe-desjatki-rokiv-rozrakhovuje-vikljuchno-na-sebe-vpevnenij-ukrajina-prijde-do-toho-zh-samoho.html в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Хто в нас там конструктор, в Ізраїлі?
показати весь коментар
03.10.2024 13:19 Відповісти
Думаю це вже вирок цьому гаду, чекаємо некролога на московії.
показати весь коментар
03.10.2024 13:20 Відповісти
Лучше бы его и его всю родню отправить к кобзону. А на ваши резолюции ему насрать
показати весь коментар
03.10.2024 13:29 Відповісти
осб туи повинен щось робити Буданов, але йому немає коли, бо відосики пилить.
показати весь коментар
03.10.2024 13:37 Відповісти
на мавика ще поруште справу. а ще краще на китай.
показати весь коментар
03.10.2024 13:35 Відповісти
Такі підозри має приносити ракета "Паляниця" прямо до сортиру, де засідає цей конструктор.
показати весь коментар
03.10.2024 13:49 Відповісти
Блд, СБУ більше займатися нічим?! Вже почали як СК росії порушувати дірнуваті кримінальні справи...
показати весь коментар
03.10.2024 13:50 Відповісти
Молодці всі - ізраельтяни, англійці, амереканці! Торгують винаходами, ліцензіями, мікросхемами до зброї, з диктаторами та вбивцями. Ну, а як? Торгівля ж повинна процвітати і головне - щоб ніякої ескалації...
показати весь коментар
03.10.2024 14:15 Відповісти
Замість пустопорожніх підозр таким типам захват в заручники їхніх дружин, дітей, батьків. десь же вони криваві гроші проїдають на закордонах. Маю сумнів що весь час на Валдаї чи в Сочі. Душіть їхніх родичів по Тайландам і Борнео. І так щоб було зрозуміло за що.
показати весь коментар
03.10.2024 14:29 Відповісти
Жах!!! Він вже зіпсував штанці!
показати весь коментар
03.10.2024 15:16 Відповісти
Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" по всей видимости как-то *****.
показати весь коментар
03.10.2024 15:26 Відповісти
А можна підозру нашим чінушам. які в нас Ланцет не зробили?
показати весь коментар
03.10.2024 15:32 Відповісти
 
 