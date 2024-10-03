Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

Власнику та головному конструктору російської компанії ZALA Aero Group Олександру Захарову, який виготовляє БПЛА для війни проти України, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Підприємство, що базується в Іжевську, є одним із найбільших виробників бойових дронів для військових формувань РФ.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

Також дивіться: Українські захисники протягом місяця знищили 37 ворожих БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство виготовило майже 5 тис. БПЛА.

"Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів. Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Так, Захарову повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів