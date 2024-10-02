Українські захисники протягом місяця знищили 37 ворожих БпЛА на Харківщині. ВIДЕО
37 ворожих БпЛА на Харківщині вполювали зенітними FPV-дронами протягом місяця бійці 2-го окремого загону ЦСП НГУ "ОМЕГА".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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