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Українські захисники протягом місяця знищили 37 ворожих БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

37 ворожих БпЛА на Харківщині вполювали зенітними FPV-дронами протягом місяця бійці 2-го окремого загону ЦСП НГУ "ОМЕГА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони знищили 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танки окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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безпілотник (4221) Харківщина (6054) знищення (7357)


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"Таран" - не вигідно...
Коли уже із кулемета почнуть "гатити"?
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03.10.2024 08:44 Відповісти
 
 