Украинские защитники в течение месяца уничтожили 37 вражеских БПЛА на Харьковщине. ВИДЕО

37 вражеских БпЛА на Харьковщине поймали зенитными FPV-дронами в течение месяца бойцы 2-го отдельного отряда ЦСП НГУ "ОМЕГА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

беспилотник (4105) Харьковщина (5577) уничтожение (7674)
