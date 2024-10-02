Украинские защитники в течение месяца уничтожили 37 вражеских БПЛА на Харьковщине. ВИДЕО
37 вражеских БпЛА на Харьковщине поймали зенитными FPV-дронами в течение месяца бойцы 2-го отдельного отряда ЦСП НГУ "ОМЕГА".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Коли уже із кулемета почнуть "гатити"?