РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8596 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 085 3

Силы обороны уничтожили 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ, 1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревій", 205-го батальона ТрО, 43-й отдельной механизированной бригады отражают накаты врага на Купянском направлении.

За прошлый месяц только в этом районе произошло 4 крупных механизированных штурма. Пехотные происходят ежедневно практически безостановочно. В результате было уничтожено десяток единиц бронированной техники: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка, мототранспорт. Также была поражена одна БМП оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2296) уничтожение (7674) 92 отдельная штурмовая бригада (260) БМП (407) 77 ОАБ (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Awesome video! And soundtrack too 🙂 Who's singing?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:56 Ответить
Якийсь дибільний музичний супровід , дуже вуха ріже .
показать весь комментарий
02.10.2024 21:33 Ответить
Гарна робота! Дякуємо!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:09 Ответить
 
 