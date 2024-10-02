Силы обороны уничтожили 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ, 1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревій", 205-го батальона ТрО, 43-й отдельной механизированной бригады отражают накаты врага на Купянском направлении.
За прошлый месяц только в этом районе произошло 4 крупных механизированных штурма. Пехотные происходят ежедневно практически безостановочно. В результате было уничтожено десяток единиц бронированной техники: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка, мототранспорт. Также была поражена одна БМП оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alessandro Moretti
показать весь комментарий02.10.2024 20:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий02.10.2024 21:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий03.10.2024 08:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль