Сили оборони знищили 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танки окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка за підтримки 77-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ, 1-ої бригади оперативного призначення НГУ "Буревій", 205-го батальйону ТрО, 43-ої окремої механізованої бригади відбивають накати ворога на Купʼянському напрямку.
За минулий місяць лише в цьому районі відбулося 4 великі механізовані штурми. Піхотні відбуваються щоденно практично безупину. Внаслідок цього було знищено десяток одиниць броньованої техніки: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танки, мототранспорт. Також було уражено одну БМП окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.
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Alessandro Moretti
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Сергій Малецький
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