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Новини Війна
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Сили оборони знищили 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танки окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка за підтримки 77-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ, 1-ої бригади оперативного призначення НГУ "Буревій", 205-го батальйону ТрО, 43-ої окремої механізованої бригади відбивають накати ворога на Купʼянському напрямку.

За минулий місяць лише в цьому районі відбулося 4 великі механізовані штурми. Піхотні відбуваються щоденно практично безупину. Внаслідок цього було знищено десяток одиниць броньованої техніки: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танки, мототранспорт. Також було уражено одну БМП окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр ліквідували чотири групи окупантів, які намагалися штурмувати позиції на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7357) 92 окрема штурмова бригада (253) БМП (414) 77 ОАБ (30)


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Awesome video! And soundtrack too 🙂 Who's singing?
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02.10.2024 20:56 Відповісти
Якийсь дибільний музичний супровід , дуже вуха ріже .
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02.10.2024 21:33 Відповісти
Гарна робота! Дякуємо!
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03.10.2024 08:09 Відповісти
 
 