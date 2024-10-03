У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів
Міноборони РФ зранку 3 жовтня заявило про нібито збиття над російськими регіонами 113 українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони РФ.
"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні
Повідомляється, що нібито 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 - Воронезькою, 14 - Курською і 1 - над Брянською областю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Куркулятор зламався??