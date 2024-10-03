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У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів

український,безпілотник

Міноборони РФ зранку 3 жовтня заявило про нібито збиття над російськими регіонами 113 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони РФ.

скрін

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні

Повідомляється, що нібито 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 - Воронезькою, 14 - Курською і 1 - над Брянською областю.

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Автор: 

безпілотник (4221) росія (65459)


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Те, що безпілотники збили, то ладно. Куди уламки попали?
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03.10.2024 09:03 Відповісти
113..100500
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03.10.2024 09:03 Відповісти
А шо гадати? -- коли нічого не горить і не вибухає - то збили
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03.10.2024 09:05 Відповісти
щось вчора збили 125..сьогодні113..
Куркулятор зламався??
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03.10.2024 09:26 Відповісти
Щось поки без пєрєломоєнія лучєй Венери в вєрхніх слоях атмосфєри с последущим возглранієм. Кацапи теж вчаться
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03.10.2024 09:30 Відповісти
Це вже доктрина, чи ще нє?

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03.10.2024 09:36 Відповісти
А на мацкву? якщо їм не створювати незручностей то вони будуть нас бомбити і надалі
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03.10.2024 10:50 Відповісти
Кацапи збивають українські безпілотники при кордоні під час заходу на їхню територію щоб не розпорошувати своє ППО по всьому кацапстану, українці навпаки збивають кацапські безпілотники (і то не всі) над їхніми цілями для ураження по всій території України.
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03.10.2024 12:29 Відповісти
London is the capital of the Great Britain.
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03.10.2024 14:05 Відповісти
 
 