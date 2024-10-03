В России заявили о массированной атаке беспилотников, якобы сбивших 113 дронов

Минобороны РФ утром 3 октября заявило о якобы сбитии над российскими регионами 113 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении

Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 - Воронежской, 14 - Курской и 1 - над Брянской областью.

