В России заявили о массированной атаке беспилотников, якобы сбивших 113 дронов

український,безпілотник

Минобороны РФ утром 3 октября заявило о якобы сбитии над российскими регионами 113 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

скрін

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении

Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 - Воронежской, 14 - Курской и 1 - над Брянской областью.

Россия учится и адаптируется, воюя против Украины, - Пентагон

Те, що безпілотники збили, то ладно. Куди уламки попали?
03.10.2024 09:03 Ответить
113..100500
03.10.2024 09:03 Ответить
А шо гадати? -- коли нічого не горить і не вибухає - то збили
03.10.2024 09:05 Ответить
щось вчора збили 125..сьогодні113..
Куркулятор зламався??
03.10.2024 09:26 Ответить
Щось поки без пєрєломоєнія лучєй Венери в вєрхніх слоях атмосфєри с последущим возглранієм. Кацапи теж вчаться
03.10.2024 09:30 Ответить
Це вже доктрина, чи ще нє?

03.10.2024 09:36 Ответить
А на мацкву? якщо їм не створювати незручностей то вони будуть нас бомбити і надалі
03.10.2024 10:50 Ответить
Кацапи збивають українські безпілотники при кордоні під час заходу на їхню територію щоб не розпорошувати своє ППО по всьому кацапстану, українці навпаки збивають кацапські безпілотники (і то не всі) над їхніми цілями для ураження по всій території України.
03.10.2024 12:29 Ответить
London is the capital of the Great Britain.
03.10.2024 14:05 Ответить
 
 