В России заявили о массированной атаке беспилотников, якобы сбивших 113 дронов
Минобороны РФ утром 3 октября заявило о якобы сбитии над российскими регионами 113 украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении
Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 - Воронежской, 14 - Курской и 1 - над Брянской областью.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куркулятор зламався??