Издевался над пленными военными с "Азовстали": Сообщено о подозрении "подполковнику полиции ДНР"

Бывший сотрудник органов внутренних дел Украины добровольно пошел на сотрудничество с врагом и принимал активное участие в так называемой "специальной военной операции по освобождению территории Донбасса".

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предатель в 2016 году поступил на службу в террористическую организацию "донецкая народная республика".

В феврале 2022 года принимал активное участие в так называемой "специальной военной операции по освобождению территории Донбасса".

Полицейский незаконно задерживал и допрашивал пленных военнослужащих и правоохранителей сил обороны Украины, которые находились на заводе "Азовсталь", с применением физического и психологического давления.

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Кроме того, он также осуществлял запугивание жителей Донецкой области.

За выполнение этой преступной деятельности был награжден медалью "За освобождение Мариуполя" и получил звание "подполковник МВД ДНР".

После незаконного присоединения Донецкой области в состав РФ, согласился на предложение государства-агрессора и добровольно занял должность старшего следователя.

При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 36-летнему жителю г. Донецк заочно сообщено о подозрении по фактам участия в террористической организации, государственной измены и в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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