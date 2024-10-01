Издевался над пленными военными с "Азовстали": Сообщено о подозрении "подполковнику полиции ДНР"
Бывший сотрудник органов внутренних дел Украины добровольно пошел на сотрудничество с врагом и принимал активное участие в так называемой "специальной военной операции по освобождению территории Донбасса".
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предатель в 2016 году поступил на службу в террористическую организацию "донецкая народная республика".
В феврале 2022 года принимал активное участие в так называемой "специальной военной операции по освобождению территории Донбасса".
Полицейский незаконно задерживал и допрашивал пленных военнослужащих и правоохранителей сил обороны Украины, которые находились на заводе "Азовсталь", с применением физического и психологического давления.
Кроме того, он также осуществлял запугивание жителей Донецкой области.
За выполнение этой преступной деятельности был награжден медалью "За освобождение Мариуполя" и получил звание "подполковник МВД ДНР".
После незаконного присоединения Донецкой области в состав РФ, согласился на предложение государства-агрессора и добровольно занял должность старшего следователя.
При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 36-летнему жителю г. Донецк заочно сообщено о подозрении по фактам участия в террористической организации, государственной измены и в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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Дуже схоже на методи роботи однієї "фірми" з незрозумілим корінням. Доречі, там теж працюють переважно колишні мусори та їх дітки.
мєрзкій ухилянець
Ось жива людина розповідає про "внутрішню начинку" цієї фірми:
https://youtu.be/wTi5FbLGbuo