Знущався з полонених військових, які перебували на "Азовсталі": Повідомлено про підозру "підполковнику поліції ДНР"

Колишній співробітник органів внутрішніх справ Україн добровільно пішов на співпрацю з ворогом та брав активну участь у так званій "спеціальній воєнній операції з звільнення території Донбасу".

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зрадник у 2016 році вступив на службу до терористичної організації "донецька народна республіка".

У лютому 2022 року брав активну участь у так званій "спеціальній воєнній операції з звільнення території Донбасу".

Поліцейський незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців сил оборони України, які перебували на заводі "Азовсталі", із застосуваннями фізичного та психологічного тиску.

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Крім того, він також здійснював залякування мешканців Донецької області.

За виконання цієї злочинної діяльності був нагороджений медаллю "За визволення Маріуполя" та отримав звання "підполковник МВС ДНР".

Після незаконного приєднання Донецької області до складу РФ, погодився на пропозицію держави-агресора та добровільно обійняв посаду старшого слідчого.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 36-річному жителю м. Донецьк заочно повідомлено про підозру за фактами участі у терористичній організації, державної зради та у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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