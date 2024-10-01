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Новини Державна зрада
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Знущався з полонених військових, які перебували на "Азовсталі": Повідомлено про підозру "підполковнику поліції ДНР"

Підозра про держзраду колишньому поліцейському з ДНР

Колишній співробітник органів внутрішніх справ Україн добровільно пішов на співпрацю з ворогом та брав активну участь у так званій "спеціальній воєнній операції з звільнення території Донбасу".

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зрадник у 2016 році вступив на службу до терористичної організації "донецька народна республіка".

У лютому 2022 року брав активну участь у так званій "спеціальній воєнній операції з звільнення території Донбасу".

Поліцейський незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців сил оборони України, які перебували на заводі "Азовсталі", із застосуваннями фізичного та психологічного тиску.

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Крім того, він також здійснював залякування мешканців Донецької області.

За виконання цієї злочинної діяльності був нагороджений медаллю "За визволення Маріуполя" та отримав звання "підполковник МВС ДНР".

Після незаконного приєднання Донецької області до складу РФ, погодився на пропозицію держави-агресора та добровільно обійняв посаду старшого слідчого.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 36-річному жителю м. Донецьк заочно повідомлено про підозру за фактами участі у терористичній організації, державної зради та у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Автор: 

прокуратура (3686) державна зрада (1694) колабораціонізм (1162) підозра (773)


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Незаконно затримував... із застосуваннями фізичного та психологічного тиску... також здійснював залякування...
Дуже схоже на методи роботи однієї "фірми" з незрозумілим корінням. Доречі, там теж працюють переважно колишні мусори та їх дітки.
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01.10.2024 14:34 Відповісти
натякаєш на ТЦК?
мєрзкій ухилянець
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01.10.2024 14:41 Відповісти
А я чо, а я нічо
Ось жива людина розповідає про "внутрішню начинку" цієї фірми:
https://youtu.be/wTi5FbLGbuo
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01.10.2024 14:52 Відповісти
А чого мармизу затемнили? Типу ще може для поповнення ТЦК згодиться?
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01.10.2024 14:47 Відповісти
Тільки вішати,як злоинця.
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01.10.2024 14:59 Відповісти
Злочинця.
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01.10.2024 15:01 Відповісти
Навіщо про це повідомляти наперед? Повернемо Донеччину, ця потвора заляже на дно і тоді арештувати та пред'явити звинувачення.
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01.10.2024 16:55 Відповісти
 
 