СБУ повідомило про ще одну підозру голові центробанку РФ Набіулліній

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора зібрали докази того, що центральний банк РФ сприяв підготовці агресивної війни проти України та продовжує її забезпечувати.

Наразі у межах відповідного кримінального провадження нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) отримала голова центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна, повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, Набіулліна була завчасно поінформована про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну та ухвалювала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи центробанку для підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

СБУ із посиланням на матеріали розслідування вказує, що кошти, які перебувають на рахунках російського центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни.

"Йдеться про майже $300 млрд, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку РФ по всьому світу. На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у січні 2023 року СБУ вже повідомила про підозру Ельвірі Набіулліній у у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. За даними слідства, вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.