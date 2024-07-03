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Новини
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Санкції працюють: Голова центробанку РФ назвала три головні проблеми російської економіки

набиуллина

Про це голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу на Фінансовому конгресі, пише російський "Коммерсант".

"Я виділила б зараз три типи обмежень, вони взаємопов'язані. Це – робоча сила. Ситуація показує нам, що ми екстенсивно зростати далі вже не можемо і зростання може бути лише за рахунок продуктивності праці, а продуктивність праці – це технології. І для нас обмеження – це доступ до технологій, власний технологічний розвиток", – зазначила Набіулліна.

Вона зауважила, що за даними центробанку Росії, з дефіцитом робочої сили зіткнулися три чверті російських підприємств.

Набіулліна додала, що для зростання російської економіки також потрібно віднайти довгострокові джерела фінансування інвестицій.

Голова російського центробанку також нагадала, що економіка РФ стикалася з багатьма шокуючими факторами, але вчасні антикризові заходи та накопичені резерви дозволяли їй повернутися "у початковий стан". Проте зараз ситуація складається інакше, визнала Набіулліна.

"Зараз відбуваються серйозні зміни – і у світі, і у нас. Якщо говорити про світ, то є фрагментація, а ми перебудовуємося на нові ринки, нову логістику, а також маємо труднощі з транскордонними платежами. Звичайно, це створює нову ситуацію", – пояснила голова російського центробанку.

Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими. 

Нові санкції Євросоюзу проти РФ

Як повідомллося, наприкінці червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".

Автор: 

росія (14410) санкції (4482) Набіулліна Ельвіра (29)


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Топ коментарі
+11
Ось дієві санкції, які нарешті запрацювали. Позавчора дронами захерачили по двом найбільшим ПС у Бєлгордській області: по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 ПС "Металлургическая" , 750/500/330/110/6 кВ, 3649 MВт (110 км від Вовчанська), і по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС Старий Оскол 500/330/110/35 кВ, 1752 MVA. Сумарно стало розподілення потужносі на 5400 MVA. В результаті чого канапи сьогодні мають дохера тепленьких «козлів» у печах https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B008 Оскольського електрометалургійного комбінату . Цей комбінат має виняткове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки виробляє високоякісну сталь, у тому числі леговані види спецсталів для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користуються такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF. Теоретично відновти роботу комбіната можливо через пів-року, але… Але у мирних умовах, бо якщо знов прилетить по ПС, то прийдеться виколупувати вже нових «козлів». Так що єдиний на расії електрометалургійний комбінат став надовго - до кінця війни. Ну, хіба що можно побудувати нове виробництво десь у пєрмських ******.

Так потроху починає формуватись аграрний санітарний пояс поблизу українського кордону.
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03.07.2024 19:35 Відповісти
+8
До цього німецька Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі, що дозволило розірвати контракти на постачання газу та може створити прецедент для таких справ.
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03.07.2024 19:28 Відповісти
+8
У вєчной мєрзлотьє перевантажуйте ссуки !
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03.07.2024 19:32 Відповісти
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У річному звіті Міжнародної асоціації імпортерів СПГ (GIIGNL) у 2023 році США продали за кордон 84,5 млн тонни, Австралія - 79,6 та Катар - 78,2 млн тонн, на четвертому місці - РФ з 31,4 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ).
Через санкції США Росія не отримала кораблі з Південної Кореї. Росії доведеться вирішувати питання з поставками газу з арктичного заводу СПГ-2 та дефіцитом газовозів відповідного класу. Головною проблемою є нестача суден арктичного класу. Зараз «Новатек» відправляє газ з проекту «Ямал СПГ» (міжнародний консорсіум, де в росіян 51%) в порти ЄС, включаючи бельгійський Зебрюгге і французький Монтуар-де-Бретань. Там СПГ перевантажують на звичайні газовози, і вони вже доставляють паливо на азіатські ринки.
ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії, який має підірвати транзит російського СПГ через європейські порти. Країни ЄС зможуть закуповувати паливо, але реекспорт буде заборонений. Також під обмеження потрапили 27 кораблів "тіньового флоту", які перевозять енергоресурси з РФ.
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03.07.2024 19:26 Відповісти
Платежі компаній з Угорщини, Словаччини та Австрії на користь "Газпрому" за поставлений газ можуть бути заарештовані.

Польська енергетична компнія Орлен попередила про це партнерів російського постачальника ще у травні.

Компанія вимагає компенсації за збитки, яких вона зазнала після припинення постачання газу з Росії у 2022 році. Тоді Orlen відмовився переходити на оплату в рублях, так як в контракті була прописана інша валюта, і «Газпром» перестав качати газ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:27 Відповісти
До цього німецька Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі, що дозволило розірвати контракти на постачання газу та може створити прецедент для таких справ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:28 Відповісти
У вєчной мєрзлотьє перевантажуйте ссуки !
показати весь коментар
03.07.2024 19:32 Відповісти
Ось дієві санкції, які нарешті запрацювали. Позавчора дронами захерачили по двом найбільшим ПС у Бєлгордській області: по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 ПС "Металлургическая" , 750/500/330/110/6 кВ, 3649 MВт (110 км від Вовчанська), і по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС Старий Оскол 500/330/110/35 кВ, 1752 MVA. Сумарно стало розподілення потужносі на 5400 MVA. В результаті чого канапи сьогодні мають дохера тепленьких «козлів» у печах https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B008 Оскольського електрометалургійного комбінату . Цей комбінат має виняткове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки виробляє високоякісну сталь, у тому числі леговані види спецсталів для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користуються такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF. Теоретично відновти роботу комбіната можливо через пів-року, але… Але у мирних умовах, бо якщо знов прилетить по ПС, то прийдеться виколупувати вже нових «козлів». Так що єдиний на расії електрометалургійний комбінат став надовго - до кінця війни. Ну, хіба що можно побудувати нове виробництво десь у пєрмських ******.

Так потроху починає формуватись аграрний санітарний пояс поблизу українського кордону.
показати весь коментар
03.07.2024 19:35 Відповісти
Російський бюджет-2023 був виконаний з дефіцитом близько $30 млрд (це близько 10% бюджету, або близько 2% ВВП). На цьому тлі Фонд національного добробуту (ФНБ) «схуд» на 2,1 трлн рублів (для порівняння: у 2022 році було лише мінус 300 млрд).

Перемир'я, яке не задовольняє обидві сторони, провокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також викликає необхідність посилення оборони на випадок удару з боку противника. Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.
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03.07.2024 19:45 Відповісти
До 2026 року у влади може не залишитися резервів, щоб одночасно підтримувати видимість нормальності всередині країни, проводити масштабні військові операції та брати участь у гонці озброєнь. Причому цей момент може настати раніше - якщо, наприклад, боротьба Заходу в обхід антиросійських санкцій буде успішною, Україна завдасть значної шкоди російському промисловому потенціалу, а ціни на нафту помітно впадуть.

Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої.

Водночас еволюція системи, спровокована війною з Україною, створить чимало проблем для тих, хто колись замінить Путіна та його спадкоємців. Зворотна переорієнтація економіки на мирне виробництво буде дорогою справою.
І все це на додачу до складнощів, пов'язаних з реінтеграцією країни у світову економіку, а також витрат на врегулювання відносин із Заходом та Україною.
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03.07.2024 19:52 Відповісти
Це гірше для України.
Вони просто будуть форсувати події на фронті.
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03.07.2024 20:00 Відповісти
Якшо ви не помітили, вони форсують вже 2 (два !) роки 30-ма тисячами небіжчиків на місяць. А ЗСУ їх все шинкують та шинкують.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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04.07.2024 01:14 Відповісти
Їх 145 мільйонів, для ситуації як у вас з виловом чоловіків їм ще дуже і дуже далеко!
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04.07.2024 06:45 Відповісти
В мене чомусь ставлення до Набіулліної ... як до жертви режиму. Шкода що така талановита жінка працює на *****...
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03.07.2024 23:56 Відповісти
А в мене чомусь бажання щоб вона кудись щезла,і керувати економікою почав хтось інший.Вона наш перший ворог
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04.07.2024 05:26 Відповісти
Вона б і рада, але її ***** точно не відпустить...
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04.07.2024 05:30 Відповісти
Насправді це так. Кажуть, що дуже сильний фінансист і саме вона витягає економіку рашки.
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04.07.2024 07:07 Відповісти
Доходи РФ від продажу нафти в червні зросли майже на 50% у порівнянні з минулим роком
https://espreso.tv/svit-dokhodi-rf-vid-prodazhu-nafti-v-chervni-zrosli-mayzhe-na-50-u-porivnyanni-z-minulim-rokom-bloomberg
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04.07.2024 07:59 Відповісти

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