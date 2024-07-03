Санкції працюють: Голова центробанку РФ назвала три головні проблеми російської економіки
Про це голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу на Фінансовому конгресі, пише російський "Коммерсант".
"Я виділила б зараз три типи обмежень, вони взаємопов'язані. Це – робоча сила. Ситуація показує нам, що ми екстенсивно зростати далі вже не можемо і зростання може бути лише за рахунок продуктивності праці, а продуктивність праці – це технології. І для нас обмеження – це доступ до технологій, власний технологічний розвиток", – зазначила Набіулліна.
Вона зауважила, що за даними центробанку Росії, з дефіцитом робочої сили зіткнулися три чверті російських підприємств.
Набіулліна додала, що для зростання російської економіки також потрібно віднайти довгострокові джерела фінансування інвестицій.
Голова російського центробанку також нагадала, що економіка РФ стикалася з багатьма шокуючими факторами, але вчасні антикризові заходи та накопичені резерви дозволяли їй повернутися "у початковий стан". Проте зараз ситуація складається інакше, визнала Набіулліна.
"Зараз відбуваються серйозні зміни – і у світі, і у нас. Якщо говорити про світ, то є фрагментація, а ми перебудовуємося на нові ринки, нову логістику, а також маємо труднощі з транскордонними платежами. Звичайно, це створює нову ситуацію", – пояснила голова російського центробанку.
Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.
Нові санкції Євросоюзу проти РФ
Як повідомллося, наприкінці червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.
Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.
Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".
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Через санкції США Росія не отримала кораблі з Південної Кореї. Росії доведеться вирішувати питання з поставками газу з арктичного заводу СПГ-2 та дефіцитом газовозів відповідного класу. Головною проблемою є нестача суден арктичного класу. Зараз «Новатек» відправляє газ з проекту «Ямал СПГ» (міжнародний консорсіум, де в росіян 51%) в порти ЄС, включаючи бельгійський Зебрюгге і французький Монтуар-де-Бретань. Там СПГ перевантажують на звичайні газовози, і вони вже доставляють паливо на азіатські ринки.
ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії, який має підірвати транзит російського СПГ через європейські порти. Країни ЄС зможуть закуповувати паливо, але реекспорт буде заборонений. Також під обмеження потрапили 27 кораблів "тіньового флоту", які перевозять енергоресурси з РФ.
Польська енергетична компнія Орлен попередила про це партнерів російського постачальника ще у травні.
Компанія вимагає компенсації за збитки, яких вона зазнала після припинення постачання газу з Росії у 2022 році. Тоді Orlen відмовився переходити на оплату в рублях, так як в контракті була прописана інша валюта, і «Газпром» перестав качати газ.
Так потроху починає формуватись аграрний санітарний пояс поблизу українського кордону.
Перемир'я, яке не задовольняє обидві сторони, провокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також викликає необхідність посилення оборони на випадок удару з боку противника. Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.
Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої.
Водночас еволюція системи, спровокована війною з Україною, створить чимало проблем для тих, хто колись замінить Путіна та його спадкоємців. Зворотна переорієнтація економіки на мирне виробництво буде дорогою справою.
І все це на додачу до складнощів, пов'язаних з реінтеграцією країни у світову економіку, а також витрат на врегулювання відносин із Заходом та Україною.
Вони просто будуть форсувати події на фронті.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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