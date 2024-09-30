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Затримано ворожого поплічника, який після звільнення Херсону знов "перевзувся" та влаштувався служити у ТЦК, - ДБР

затримання зрадника

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

"Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

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затримання зрадника
затримання зрадника

У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.

Автор: 

колабораціонізм (1161) ДБР (3511) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+34
скумбрійські близнюки:
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30.09.2024 11:05
+31
Отак просто попав в ТЦК? - Вірю!
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30.09.2024 11:00
+30
супер стаття, що підносить гумор та возвеличує поранених працівників ТЦК.
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30.09.2024 10:54
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Не слабо, він видно і поранений був.
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30.09.2024 10:53 Відповісти
В голову?
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30.09.2024 11:01 Відповісти
в дупу пляшкою.
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30.09.2024 11:34 Відповісти
Може... Тільки уточнення, вони ******* в дупло дупи пляшкою
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30.09.2024 11:49 Відповісти
Ага кадирівці пляшкою не в життєво важливі органи
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30.09.2024 11:12 Відповісти
Не факт. Міг бути обмежено придатним по здоров'ю
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30.09.2024 11:15 Відповісти
Хрін його знає чи встиг оформити , а УБД та ТПО точно має ((
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30.09.2024 11:58 Відповісти
супер стаття, що підносить гумор та возвеличує поранених працівників ТЦК.
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30.09.2024 10:54 Відповісти
Він ветеран. А те що воював не на нашому боці, то вже дрібниці
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30.09.2024 11:04 Відповісти
Я ще не прочитав про нього ,зрозумів що то якись мусор,і не сильно помилився ,віявляється вертухай, це така порода людей ,на любу владу готові працювать кручені як поросячий хвіст.
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30.09.2024 11:41 Відповісти
...я ********** підносив!
-і що вам бійці казали?
-Ja ja, sehr Gut Waldemar, sehr gut!
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30.09.2024 13:41 Відповісти
так в кожномум так званом у "тцк", на хлібних місцях, таких та їм подібних (колишніх мусорів, прокурорів, митників, мерів міст, іншої так званої "місцевої еліти") 70-80%, просто в Херсоні ця "еліта" до цього всього ще прокацапська !!!
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30.09.2024 11:16 Відповісти
Отако просто пішов на "хлібне місце"? Може там оті тцкуни такі ж самі як і ця щуряка? Отой тцк весь треба перевірити на ''щуриків''!
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30.09.2024 10:56 Відповісти
А хто його влаштував до ТЦК?
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30.09.2024 10:57 Відповісти
скумбрійські близнюки:
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30.09.2024 11:05 Відповісти


Іржу, немов слін (с).
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30.09.2024 19:46 Відповісти
по блату, через іншого колишнього співробітника колонії.
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30.09.2024 11:17 Відповісти
Отак просто попав в ТЦК? - Вірю!
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30.09.2024 11:00 Відповісти
Саме такі туди й потрапляють.
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30.09.2024 11:40 Відповісти
Як тільки пишуть про мусора-зрадника, то він обов'язково "колишній".
В який момент вони стають "колишніми"? Їх офіційно були звільнили "зі служби"? Яким числом?
Диво дивне...
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30.09.2024 11:01 Відповісти
Коли якесь нп то його заднім числом звільняють щоб начальнику неначистили сідало і не знизили звання
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30.09.2024 11:16 Відповісти
А скільки ще таких "колишніх"? Молодих та здорових, але мобілізувати їх не можна, бо ж "свої".
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30.09.2024 11:42 Відповісти
А що дивує? Він виконував одні й тіж функції на різних посадах різним режимам - давив українських хлопів. За що строк незрозуміло?
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30.09.2024 11:02 Відповісти
Так само й судді/прокурори/поліцаї. Більшість з них готові працювати на будь-яку владу.
Особливо колишні мусора, багато хто з яких перефарбувався і тепер працює в фірмі "police".
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30.09.2024 11:46 Відповісти
100%
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30.09.2024 11:52 Відповісти
Як шо знали покази, з'ясували зв'язки та інш, то навіщо рила блюріти?
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30.09.2024 11:04 Відповісти
влаштувався до тцк... це багато говорить про тцк.... туди, як виявляється, можна влаштуватись... он воно як..., а ми потім дивуємось, що працівники тцк, які туди влаштувались, б'ють ногами своїх співвітчизників...
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30.09.2024 11:05 Відповісти
Мобилизовали и сразу в ТЦК... А как же рассказы про то, что в ТЦК служат почти 100% раненных военных, прошедших фронт? Или его взяли как "инструктора", что бы обучал своих коллег, как надо работать?
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30.09.2024 11:08 Відповісти
Ему гражданин Швондер дал рекомендацию))
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30.09.2024 11:15 Відповісти
Единственный, положительный образ прописанный в романе.
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30.09.2024 12:32 Відповісти
Швондер? А в чем его положительные стороны?
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30.09.2024 12:49 Відповісти
Это единственный персонаж который чем то полезным занимается. Обеспечивает жизнь дома. Хоть шо то. Вот так. Нет там больше положительных героев.
Профессор, за деньги, партийным чинушам новые ху. органы пришивает.
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30.09.2024 13:59 Відповісти
Ну если иметь ввиду "общественную жизнь дома" то да он ее обеспечивает, постоянным пением хором и заседаниями. Насколько я помню там дворник есть, который порядок наводит, паровое отопление наверняка тоже на нем.
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30.09.2024 14:14 Відповісти
Чуство таке якесь,що він за хабар влаштувався в ТЦК ))
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30.09.2024 11:10 Відповісти
ху із Чуство? пекельні та непереборні борошна вивиху щелепи?
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30.09.2024 12:26 Відповісти
Якщо ти маєш такі проблеми,то треба йти до лікаря
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30.09.2024 15:06 Відповісти
А може в тцк всі такі?
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30.09.2024 11:18 Відповісти
А чьто было с херсонским ТЦК когда его оккупировали? Или местные ТЦКуны героически погибли в бою?
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30.09.2024 12:06 Відповісти
мєстні ТЦКуни закрили зброярню і втекли, ще й підставили купку юнаків-патріотів
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30.09.2024 14:20 Відповісти
Скільки ж гнилоти наплодилося в Україні , з нашими темпами і 100 років не вистачить аби очиститись від цього сміття
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30.09.2024 11:18 Відповісти
Это можно исправить за 2 года. 2014 это доказал. Они как мышки тихо будут сидеть или в тюрьме.
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30.09.2024 11:42 Відповісти
Ну, от, приклад ...
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30.09.2024 11:37 Відповісти
Круть, а говорили, что в тцк оскорбленные ветераны-инвалиды, а оказывается, что там ... . Ну это многое объясняет... .
А если серьезно:
У меня есть знакомые, которые работают в разных тцк. Двое из них действительно ветераны-инвалиды. Очень достойные люди, но не потому что они ветераны-инвалиды, а потому что они достойные, воспитанные и образованные люди, которые с 2014 года были на фронте по собственному желанию (Донецк был их домом). Так вот, зная их, я уверен, что паковать людей в бусик они не будут. Но вот этот случай указывает на то, что в тцк могут попадать на работу "всякие плохие элементы".
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30.09.2024 11:42 Відповісти
Плохие люди есть везде. Проблема в том что это покрывают, а не в этих людях.
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30.09.2024 11:43 Відповісти
Я к этому и вел.
К тому, что не стоит отмазывать всяких г@ндонов, а необходимо привселюдно их пороть.
Тогда доверия к тцк станет больше.
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30.09.2024 11:52 Відповісти
Йому і так хєрово (сушняк з перепою),водичкою рятується... А тут ще ці ДБР-ники!
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30.09.2024 11:42 Відповісти
Типичный сотрудник тцк. Шо менты шо тцкуны. 80% там как сидели по блату с убд через знакомых так и сидят. А мудрому нариду вешают лапшу про реформы военкоматов и ветеранов в тцк(убд полученная до войны наверное уже считается ветераном)
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30.09.2024 11:44 Відповісти
колега по НКВД дєдушкі чотирижди уклоніста-рецидивіста Найвеличнівшивого.. виживаємо, як понаобирали "дебіли Стадіону-2019"...
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30.09.2024 11:58 Відповісти
Вся суть зеленої влади
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30.09.2024 14:15 Відповісти
Вертухаї в тцка міцно окопалися
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30.09.2024 14:32 Відповісти
Це мабуть той,що кидався в транспорті на хлопців як пес , а потім був затриман на хабарі? Пику не видно, но статура один в один.
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30.09.2024 18:22 Відповісти
 
 