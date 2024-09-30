Затримано ворожого поплічника, який після звільнення Херсону знов "перевзувся" та влаштувався служити у ТЦК, - ДБР

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

"Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ вкрили вогнем Берислав: 2 людини поранено





У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.