Затримано ворожого поплічника, який після звільнення Херсону знов "перевзувся" та влаштувався служити у ТЦК, - ДБР
Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.
"Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.
У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.
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-і що вам бійці казали?
-Ja ja, sehr Gut Waldemar, sehr gut!
Іржу, немов слін (с).
В який момент вони стають "колишніми"? Їх офіційно були звільнили "зі служби"? Яким числом?
Диво дивне...
Особливо колишні мусора, багато хто з яких перефарбувався і тепер працює в фірмі "police".
Профессор, за деньги, партийным чинушам новые
ху.органы пришивает.
А если серьезно:
У меня есть знакомые, которые работают в разных тцк. Двое из них действительно ветераны-инвалиды. Очень достойные люди, но не потому что они ветераны-инвалиды, а потому что они достойные, воспитанные и образованные люди, которые с 2014 года были на фронте по собственному желанию (Донецк был их домом). Так вот, зная их, я уверен, что паковать людей в бусик они не будут. Но вот этот случай указывает на то, что в тцк могут попадать на работу "всякие плохие элементы".
К тому, что не стоит отмазывать всяких г@ндонов, а необходимо привселюдно их пороть.
Тогда доверия к тцк станет больше.