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Задержан вражеский приспешник, который после освобождения Херсона вновь "переобулся" и устроился служить в ТЦК, - ГБР

затримання зрадника

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

"Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

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затримання зрадника
затримання зрадника

В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.

Автор: 

коллаборационизм (873) ГБР (3005) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+34
скумбрійські близнюки:
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30.09.2024 11:05
+31
Отак просто попав в ТЦК? - Вірю!
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30.09.2024 11:00
+30
супер стаття, що підносить гумор та возвеличує поранених працівників ТЦК.
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30.09.2024 10:54
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Не слабо, він видно і поранений був.
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30.09.2024 10:53 Ответить
В голову?
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30.09.2024 11:01 Ответить
в дупу пляшкою.
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30.09.2024 11:34 Ответить
Може... Тільки уточнення, вони ******* в дупло дупи пляшкою
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30.09.2024 11:49 Ответить
Ага кадирівці пляшкою не в життєво важливі органи
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30.09.2024 11:12 Ответить
Не факт. Міг бути обмежено придатним по здоров'ю
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30.09.2024 11:15 Ответить
Хрін його знає чи встиг оформити , а УБД та ТПО точно має ((
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30.09.2024 11:58 Ответить
супер стаття, що підносить гумор та возвеличує поранених працівників ТЦК.
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30.09.2024 10:54 Ответить
Він ветеран. А те що воював не на нашому боці, то вже дрібниці
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30.09.2024 11:04 Ответить
Я ще не прочитав про нього ,зрозумів що то якись мусор,і не сильно помилився ,віявляється вертухай, це така порода людей ,на любу владу готові працювать кручені як поросячий хвіст.
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30.09.2024 11:41 Ответить
...я ********** підносив!
-і що вам бійці казали?
-Ja ja, sehr Gut Waldemar, sehr gut!
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30.09.2024 13:41 Ответить
так в кожномум так званом у "тцк", на хлібних місцях, таких та їм подібних (колишніх мусорів, прокурорів, митників, мерів міст, іншої так званої "місцевої еліти") 70-80%, просто в Херсоні ця "еліта" до цього всього ще прокацапська !!!
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30.09.2024 11:16 Ответить
Отако просто пішов на "хлібне місце"? Може там оті тцкуни такі ж самі як і ця щуряка? Отой тцк весь треба перевірити на ''щуриків''!
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30.09.2024 10:56 Ответить
А хто його влаштував до ТЦК?
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30.09.2024 10:57 Ответить
скумбрійські близнюки:
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30.09.2024 11:05 Ответить


Іржу, немов слін (с).
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30.09.2024 19:46 Ответить
по блату, через іншого колишнього співробітника колонії.
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30.09.2024 11:17 Ответить
Отак просто попав в ТЦК? - Вірю!
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30.09.2024 11:00 Ответить
Саме такі туди й потрапляють.
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30.09.2024 11:40 Ответить
Як тільки пишуть про мусора-зрадника, то він обов'язково "колишній".
В який момент вони стають "колишніми"? Їх офіційно були звільнили "зі служби"? Яким числом?
Диво дивне...
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30.09.2024 11:01 Ответить
Коли якесь нп то його заднім числом звільняють щоб начальнику неначистили сідало і не знизили звання
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30.09.2024 11:16 Ответить
А скільки ще таких "колишніх"? Молодих та здорових, але мобілізувати їх не можна, бо ж "свої".
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30.09.2024 11:42 Ответить
А що дивує? Він виконував одні й тіж функції на різних посадах різним режимам - давив українських хлопів. За що строк незрозуміло?
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30.09.2024 11:02 Ответить
Так само й судді/прокурори/поліцаї. Більшість з них готові працювати на будь-яку владу.
Особливо колишні мусора, багато хто з яких перефарбувався і тепер працює в фірмі "police".
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30.09.2024 11:46 Ответить
100%
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30.09.2024 11:52 Ответить
Як шо знали покази, з'ясували зв'язки та інш, то навіщо рила блюріти?
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30.09.2024 11:04 Ответить
влаштувався до тцк... це багато говорить про тцк.... туди, як виявляється, можна влаштуватись... он воно як..., а ми потім дивуємось, що працівники тцк, які туди влаштувались, б'ють ногами своїх співвітчизників...
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30.09.2024 11:05 Ответить
Мобилизовали и сразу в ТЦК... А как же рассказы про то, что в ТЦК служат почти 100% раненных военных, прошедших фронт? Или его взяли как "инструктора", что бы обучал своих коллег, как надо работать?
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30.09.2024 11:08 Ответить
Ему гражданин Швондер дал рекомендацию))
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30.09.2024 11:15 Ответить
Единственный, положительный образ прописанный в романе.
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30.09.2024 12:32 Ответить
Швондер? А в чем его положительные стороны?
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30.09.2024 12:49 Ответить
Это единственный персонаж который чем то полезным занимается. Обеспечивает жизнь дома. Хоть шо то. Вот так. Нет там больше положительных героев.
Профессор, за деньги, партийным чинушам новые ху. органы пришивает.
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30.09.2024 13:59 Ответить
Ну если иметь ввиду "общественную жизнь дома" то да он ее обеспечивает, постоянным пением хором и заседаниями. Насколько я помню там дворник есть, который порядок наводит, паровое отопление наверняка тоже на нем.
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30.09.2024 14:14 Ответить
Чуство таке якесь,що він за хабар влаштувався в ТЦК ))
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30.09.2024 11:10 Ответить
ху із Чуство? пекельні та непереборні борошна вивиху щелепи?
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30.09.2024 12:26 Ответить
Якщо ти маєш такі проблеми,то треба йти до лікаря
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30.09.2024 15:06 Ответить
А може в тцк всі такі?
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30.09.2024 11:18 Ответить
А чьто было с херсонским ТЦК когда его оккупировали? Или местные ТЦКуны героически погибли в бою?
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30.09.2024 12:06 Ответить
мєстні ТЦКуни закрили зброярню і втекли, ще й підставили купку юнаків-патріотів
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30.09.2024 14:20 Ответить
Скільки ж гнилоти наплодилося в Україні , з нашими темпами і 100 років не вистачить аби очиститись від цього сміття
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30.09.2024 11:18 Ответить
Это можно исправить за 2 года. 2014 это доказал. Они как мышки тихо будут сидеть или в тюрьме.
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30.09.2024 11:42 Ответить
Ну, от, приклад ...
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30.09.2024 11:37 Ответить
Круть, а говорили, что в тцк оскорбленные ветераны-инвалиды, а оказывается, что там ... . Ну это многое объясняет... .
А если серьезно:
У меня есть знакомые, которые работают в разных тцк. Двое из них действительно ветераны-инвалиды. Очень достойные люди, но не потому что они ветераны-инвалиды, а потому что они достойные, воспитанные и образованные люди, которые с 2014 года были на фронте по собственному желанию (Донецк был их домом). Так вот, зная их, я уверен, что паковать людей в бусик они не будут. Но вот этот случай указывает на то, что в тцк могут попадать на работу "всякие плохие элементы".
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30.09.2024 11:42 Ответить
Плохие люди есть везде. Проблема в том что это покрывают, а не в этих людях.
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30.09.2024 11:43 Ответить
Я к этому и вел.
К тому, что не стоит отмазывать всяких г@ндонов, а необходимо привселюдно их пороть.
Тогда доверия к тцк станет больше.
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30.09.2024 11:52 Ответить
Йому і так хєрово (сушняк з перепою),водичкою рятується... А тут ще ці ДБР-ники!
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30.09.2024 11:42 Ответить
Типичный сотрудник тцк. Шо менты шо тцкуны. 80% там как сидели по блату с убд через знакомых так и сидят. А мудрому нариду вешают лапшу про реформы военкоматов и ветеранов в тцк(убд полученная до войны наверное уже считается ветераном)
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30.09.2024 11:44 Ответить
колега по НКВД дєдушкі чотирижди уклоніста-рецидивіста Найвеличнівшивого.. виживаємо, як понаобирали "дебіли Стадіону-2019"...
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30.09.2024 11:58 Ответить
Вся суть зеленої влади
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30.09.2024 14:15 Ответить
Вертухаї в тцка міцно окопалися
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30.09.2024 14:32 Ответить
Це мабуть той,що кидався в транспорті на хлопців як пес , а потім був затриман на хабарі? Пику не видно, но статура один в один.
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30.09.2024 18:22 Ответить
 
 