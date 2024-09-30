Задержан вражеский приспешник, который после освобождения Херсона вновь "переобулся" и устроился служить в ТЦК, - ГБР
Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.
"Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.
В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.
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-і що вам бійці казали?
-Ja ja, sehr Gut Waldemar, sehr gut!
Іржу, немов слін (с).
В який момент вони стають "колишніми"? Їх офіційно були звільнили "зі служби"? Яким числом?
Диво дивне...
Особливо колишні мусора, багато хто з яких перефарбувався і тепер працює в фірмі "police".
Профессор, за деньги, партийным чинушам новые
ху.органы пришивает.
А если серьезно:
У меня есть знакомые, которые работают в разных тцк. Двое из них действительно ветераны-инвалиды. Очень достойные люди, но не потому что они ветераны-инвалиды, а потому что они достойные, воспитанные и образованные люди, которые с 2014 года были на фронте по собственному желанию (Донецк был их домом). Так вот, зная их, я уверен, что паковать людей в бусик они не будут. Но вот этот случай указывает на то, что в тцк могут попадать на работу "всякие плохие элементы".
К тому, что не стоит отмазывать всяких г@ндонов, а необходимо привселюдно их пороть.
Тогда доверия к тцк станет больше.