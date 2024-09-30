Задержан вражеский приспешник, который после освобождения Херсона вновь "переобулся" и устроился служить в ТЦК, - ГБР

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

"Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

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В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.