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Войска РФ накрыли огнем Берислав: 2 человека ранены

Атака на Берислав 21 вересня

Утром 29 сентября 2024 года оккупационная армия накрыла огнем Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате артобстрела пострадали два человека.

Это - 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они самостоятельно обратились в больницу. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

Также смотрите: Россияне атаковали с беспилотников Берислав: Двое пострадавших, женщина - в тяжелом состоянии, повреждены помещения гуманитарного штаба и социальной прачечной. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 24 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном по Бериславу Херсонской области. В результате удара погиб мужчина, была ранена женщина.

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обстрел (27366) Берислав (143) Херсонская область (4807)


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У орків агонія від безсилля. Жбурляють, що знайшли і куди попало.
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29.09.2024 11:57 Ответить
 
 