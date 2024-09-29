Войска РФ накрыли огнем Берислав: 2 человека ранены
Утром 29 сентября 2024 года оккупационная армия накрыла огнем Берислав Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в результате артобстрела пострадали два человека.
Это - 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они самостоятельно обратились в больницу. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 24 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном по Бериславу Херсонской области. В результате удара погиб мужчина, была ранена женщина.
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показать весь комментарий29.09.2024 11:57 Ответить Мне нравится 0
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