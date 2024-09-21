Россияне атаковали с беспилотников Берислав: Двое пострадавших, женщина - в тяжелом состоянии, повреждены помещения гуманитарного штаба и социальной прачечной. ФОТОрепортаж
С самого утра 21 сентября оккупанты атакуют Берислав в Херсонской области с беспилотников.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано около 5 сбросов взрывчатки с дронов.
В результате взрыва повреждены помещения гуманитарного штаба и социальной прачечной.
В то же время в Херсонской ОВА сообщили, что из-за атаки российских беспилотников пострадали двое жителей Берислава.
Так, около десяти утра под удар попала 57-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ушиб головного мозга, осколочное ранение головы и шеи. Она - в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
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