Росіяни атакували з безпілотників Берислав: Двоє постраждалих, жінка - у важкому стані, пошкоджені приміщення гуманітарного штабу та соціальної пральні. ФОТОрепортаж
Із самого ранку 21 вересня окупанти атакують Берислав у Херсонській області з безпілотників.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зафіксовано близько 5 скидів вибухівки з дронів.
Унаслідок вибуху пошкоджені приміщення гуманітарного штабу та соціальної пральні.
Водночас у Херсонській ОВА повідомили, що через атаку російських безпілотників постраждали двоє жителів Берислава.
Так, близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона у тяжкому стані.
Крім того, внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.
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