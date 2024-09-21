Росіяни атакували з безпілотників Берислав: Двоє постраждалих, жінка - у важкому стані, пошкоджені приміщення гуманітарного штабу та соціальної пральні. ФОТОрепортаж

Із самого ранку 21 вересня окупанти атакують Берислав у Херсонській області з безпілотників.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано близько 5 скидів вибухівки з дронів.

Унаслідок вибуху пошкоджені приміщення гуманітарного штабу та соціальної пральні.

Водночас у Херсонській ОВА повідомили, що через атаку російських безпілотників постраждали двоє жителів Берислава.

Так, близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона у тяжкому стані.

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Крім того, внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.



Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.



