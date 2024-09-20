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Унаслідок обстрілу окупантами Станіслава загинула жінка

Обстріл Станіслава

Російські війська сьогодні, 20 вересня, атакували Станіслав Білозерської громади Херсонської області, унаслідок чого загинула жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці. Щирі співчуття родичам вбитої", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки несумісних із життям травм зазнав 27-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

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Кажуть, українці спіймали рашистську пропагандонку з "Рідовкі".

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20.09.2024 21:13 Відповісти
Кацапи , будете здихати тисячами в нашій краіні ,
бо ми своєї землі вам не віддамо 🤬
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20.09.2024 22:52 Відповісти
В тебе нема нiякоi землi, фантазер

Куди скажуть, туди ти i пiдеш, невiддавун
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20.09.2024 23:03 Відповісти
 
 